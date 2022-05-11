Осужденные либералы-заукраинцы смогли бежать из России

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Поддерживавшае украинский режим российская либералка, член панк-группы Pussy Riot Мария Алехина сбежала из России, переодевшись в форму курьера.

Об этом она заявила в интервью американскому изданию The New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алехиной, после объявления ее в розыск российскими правоохранителям, она оставила дома мобильный телефон, переоделась в форму доставщика еды и уехала в Белоруссию. Через границу этой страны ей удалось перебраться в Литву, куда бежали также другие участники Pussy Riot, в том числе депутат по Басманном округу Москвы Людмила Штейн, которые сейчас проживают в Вильнюсе.

Напомним, что из-за различных нарушений Пресненский суд Москвы 21 апреля заменил ограничение свободы на 21 день тюремного заключения для Марии Алехиной.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что Людмила Штейн была приговорена к году ограничения свободы за призывы к участию в несанкционированных митингах. Преображенский районный суд Москвы признал Штейн виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК). Ей запрещено выходить из дома ночью с 22:00 по 6:00, выезжать из Москвы, менять место жительства без уведомления госорганов, а также посещать массовые мероприятия.

Ранее Алехина и Штейн критиковали спецоперацию ВС РФ на Украине. Последняя даже делала в своем блоге репост сообщения о нуждах для ВСУ, которые включали в том числе снайперские винтовки.

Весной неизвестные наклеили на двери ее квартиры листовку с надписью «Коллаборант, не продавай Родину».