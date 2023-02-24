«Освобождайте нас скорее!» – Выплаты рождённым при Ющенко заинтересовали даже западенцев

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Даже жителей Западной Украины вдохновили анонсированные накануне Владимиром Путиным выплаты материнского капитала на новых территориях на детей, рожденных еще при президенте Викторе Ющенко.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рогов рассказал, как присутствуя в зале во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, пытался вести текстовую трансляцию в своем телеграм-канале, поскольку в Запорожской области не везде есть доступ к скоростному интернету. Особенно на передовой, где в окопах тоже хотели знать, о чем говорит президент.

«Я вчера получил без привлечения больше трёх десятков сообщений из моего родного города Запорожье, который пока не освобождён, из Одессы, из Харькова, из Киева и даже из Черновцов, – отметил Рогов. – Люди выражали слова надежды и радости, что и они смогут получить эти деньги, и просят нас не тянуть и освобождать скорее. Это естественно, такой стимул и понимание, что Россия – это про людей, это для людей».

«Мы всего несколько месяцев в России, и жителям Васильевки, Михайловки, Энергодара, Бердянска вдруг сообщают, что ваша семья получит помощь, в том числе, на детей, родившихся ещё при Ющенко, – отметил он. – Уже все про Ющенко забыли, эпоху первой волны русофобии и первых попыток раскачать ситуацию. Уже эти дети школу заканчивают и, по сути, президент дал образ будущего для ещё не освобождённых территорий».