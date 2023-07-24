Освобожденный из-под санкций Тиньков на радостях закладывает друзей и стелется перед Западом

Освобожденный из-под санкций в Великобритании бывший банкир Олег Тиньков на радостях заложил своих коллег по бизнесу: основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и совладельца крупнейшей розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого.

В интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» он заявил, что оба бизнесмена «ненавидят Путина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был уверен, что за мной последуют многие другие, потому что в частных разговорах и Мельниченко, и Галицкий, и партнеры Абрамовича все говорили тоже самое. Публично я высказался один, а они все испугались. Мне Галицкий пару раз звонил: ой, я завтра, наверное, тоже выскажусь, ой, послезавтра, сейчас прям скажу. А в итоге я оказался один. Как в том фильме: один прыгнул, а остальные остались стоять. Я не жалею, просто мне их жалко, они все трусы. Потому что, конечно же, они все ненавидят Путина и против войны, но просто боятся», – уверяет Тиньков.

Он считает, что все богатые люди должны уехать из России и заклеймить Родину позором. Бывший банкир злорадствует над соотечественниками, которые остались под санкциями.

«Многие, Фридман, например, в частных разговорах мне говорил: ну что толку, что ты высказался. Теперь он видит, чего. С другой стороны, я не понимаю, как они хотят добиться снятия санкций на Западе, при том что у них бизнесы в России, они там зарабатывают деньги, и они молчат, не высказываются. Более того, многие из них летают в Россию. И при этом они в судах европейских, английских оспаривают свои санкции. Для меня это какой-то абсурд. Вы уж, ребята определитесь. Либо уедьте, продав, как я, бизнес за копейки… Я уехал, я страдал, я сделал заявление. А они хотят и с Путиным не поругаться, и санкции снять», – рассуждал нацпредатель.

Тиньков год отрабатывал снятие санкций: делал заявления против СВО, раздавал интервью на эту тему, демонстративно вышел из российского гражданства. Возможно, это потребовалось потому, что ранее Тиньков был вполне лоялен российским властям. Так, в 2017 он даже предлагал сделать президента РФ Владимира Путина царем.