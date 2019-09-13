Освобожденный «мокряк» рассказал, как чуть не довел до войны Украину и Россию

13.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Экипажи катеров ВМСУ, участвовавшие в керченской провокации, получили определённые инструкции и будут выгораживать главного организатора похода через пролив Петра Порошенко.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент пресс-конференции освобождённого в ходе обмена с Россией экипажа судна ВМСУ.

«Непосредственный переход из Одессы до Бердянска по направлению к Мариуполю был плановым. Мы получили боевое распоряжение, хлопцы непосредственно выполняли задачи по назначению. По поводу того, были ли инструктаж по возможным действиям РФ – да. Мы знали, куда мы идём. Нас предупредили, что возможно будут разные провокации и какие-то нестационарные действия. Я был готов, что будет и агрессия.

Почему не открывали огонь? Понимаете, мы пошли туда исполнять не с целью применения оружия, это был мирный переход.

Эта ситуация, на мой взгляд, была не то что спланирована, не предусмотрена…Даже не предусмотрено ни одной стороной, ни другой, никем. Это очень нештатная ситуация, из которой решение приходилось принимать там, на месте. И я принял такое решение, если вы хотите это услышать», – путано попытался объяснить украинский офицер.

«Какое решение он принял? Что значит он «пошёл в боевой переход, но не предусмотрено», забыл по ходу пресс-конференции украинский язык, перешёл на родной русский. То есть получается, что он отмазывает Порошенко? То есть, если он уже проходил, всё делал, а тут вдруг подумал и поменял по ходу» – прокомментировал ролик журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я думаю, это, во-первых, проинструктированный перед пресс-конференцией человек, он явно растерянный, говорит совершенный бред. С одной стороны это плановый переход, с другой стороны он получил боевую задачу. Боевую задачу, при которой нельзя стрелять и прочее. Я считаю, к этому серьёзно даже относиться нельзя. Очевидно, это была провокация, организованная Порошенко», – заявил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

«Нет, выясняется, этот мальчик организовал сам», – иронично отметил Соловьёв.

«Конечно, ни Порошенко тут ни при чём, ни руководство СБУ», – подхватил политолог.

«Если он организовал сам, он должен пойти под трибунал!» – подчеркнул журналист.

«Вообще – осуждён трибуналом Украины за подобное самовольное решение», – согласился Багдасаров.

«Чуть две страны до войны не довёл между собой, оказывается это он сам решил», – отметил Владимир Соловьёв.