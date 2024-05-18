От нового главы Минобороны ждут слома традиции ложных докладов

С приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны есть надежда, что произойдёт слом абсурдной традиции последних лет, когда командир, докладывая части о проблеме у себя, немедленно обвиняется в том, что он и есть причина этой проблемы, и наказывался.

Об этом на канале иноагента Алексея Пивоварова заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тотальная дезинформация всех и вся. Разговор идёт об искажении отчётности при прохождении от звена батальона, бригады и до Генштаба на всех этапах. Искажения такие, что уже там наверху картина слабо соответствовала тому, что на самом деле есть. Когда командир докладывает о проблеме у себя, он немедленно обвиняется в том, что он и есть причина этой проблемы и наказывается за это. И это глубочайшая традиция Советской армии. Ты гарантированно будешь наказан за то, что ты какую-то проблему назовёшь системной, как дедовщину в Советской армии…В связи с этим, Белоусову, конечно, придётся столкнуться с тяжелейшими условиями работы», – рассказал Ширяев.

Он привёл один из примеров, когда такая проблема в армии привела к катастрофическим последствиям.

«Осенью 2022 года оно [наступление ВСУ] удалось за счёт того, что Верховный главнокомандующий, благодаря тем докладам, которые он получал от руководства Минобороны и Генштаба, был уверен, что у него войск достаточно, чтобы держать, а войска были истощены. А вот эти ложные доклады не ставили в известность о тяжелейшей ситуации. И в результате украинская армия, которая и так имела численное превосходство, в частности в Харьковской области, получила фатальное преимущество, и вот это наступление закончилось не тактическими, а оперативными результатами», – напомнил эксперт.