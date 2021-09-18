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18.09.2021 21:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Россия, Украина
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«От Одессы до Луцка», – украинский генерал о нашествии русских разведчиков с территории Белоруссии

Новости УкраиныРоссийские спецслужбы спокойно проводили и продолжают проводить разведку на территории всей Украины. Об этом...

Российские спецслужбы спокойно проводили и продолжают проводить разведку на территории всей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2017 года было понятно, что некоторые военнослужащие разведывательных частей РФ и их ГРУ постоянно работали в Белоруссии с местным населением, с бывшими военными, с действующими военными. Поэтому они в Белоруссии чувствовали очень хорошо.

И долгое время, даже во время войны украинско-российской, с паспортами Белоруссии граждане России заезжали на нашу территорию, проводили разведку  наших территорий, наших объектов со стороны Белоруссии. Они постоянно готовятся к войне. От Одессы до Луцка их разведывательное присутствие было постоянным», – сказал Кривонос.

Сергей Кривонос подчеркнул, что если раньше российские разведчики скрытничали и старались не афишировать своё присутствие, то сейчас они наблюдают за Украиной совершенно открыто.

«Вдоль Белорусской границы подразделения РФ уже долгое время находятся, разведывательные посты выставляются, которые ведут разведку. И во многих случаях с начала и в середине войны были в форме белорусских Вооружённых сил, а сейчас абсолютно спокойно в форме российских Вооружённых сил. Они этого абсолютно не боятся и даже не боятся это афишировать. Они чувствуют себя уверенно», – объяснял генерал.

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