«От Одессы до Луцка», – украинский генерал о нашествии русских разведчиков с территории Белоруссии

Российские спецслужбы спокойно проводили и продолжают проводить разведку на территории всей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2017 года было понятно, что некоторые военнослужащие разведывательных частей РФ и их ГРУ постоянно работали в Белоруссии с местным населением, с бывшими военными, с действующими военными. Поэтому они в Белоруссии чувствовали очень хорошо.

И долгое время, даже во время войны украинско-российской, с паспортами Белоруссии граждане России заезжали на нашу территорию, проводили разведку наших территорий, наших объектов со стороны Белоруссии. Они постоянно готовятся к войне. От Одессы до Луцка их разведывательное присутствие было постоянным», – сказал Кривонос.