От огня укронацистов в Мариуполе спасли работы Куинджи и Айвазовского

16.05.2022  01:01 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Культура, Мариуполь


Директору Краеведческого музея Мариуполя удалось спасти от укронацистов оригиналы картин Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи – на общую страховую сумму минимум полтора миллиона долларов.

Об этом сообщается в сюжете, опубликованном «Комсомольской правдой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Директору Краеведческого музея Мариуполя удалось спасти от укронацистов оригиналы картин Ивана Айвазовского и Архипа...

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В ходе боевых действий в городе националисты выгнали людей и использовали здание музея для оборудования огневых точек.

«Пришли с автоматами: всё убрать, мы вам сейчас витрины погромим», – рассказывает Наталья Капустникова, директор Краеведческого музея.

При отступлении украинские националисты разграбили экспонаты из драгоценных металлов и расстреляли музей зажигательными боеприпасами, спровоцировав большой пожар. Сотрудникам учреждения удалось спасти лишь 5 процентов культурных ценностей.

Эскиз уроженца Мариуполя Архипа Куинджи «Красный закат», написанный в 1905-1908 годах, считается самым ценным среди спасенных картин – оценочная стоимость его составляет почти 700 тысяч долларов. Ещё один такой эскиз хранится в Третьяковской галерее Санкт-Петербурга, а сама картина – в Нью-Йорке – в музее Метрополитен. Также спасён один из последних портретов Куинджи, написанный при жизни художника в 1910 году.

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал, что все сохранённые экспонаты, среди которых книги редкого фонда, этнографическая коллекция, скульптуры, картины, иконы, эвакуировали в Донецк.

Среди спасённых предметов напрестольное Евангелие на греческом языке 1811 года, «Греческо-русский словарь», изданный Департаментом народного просвещения в Москве в 1848 году, Свиток Торы XIX века, иконы, датируемые второй половиной XIX века, работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

В Минкульте подчеркнули, что после описи и реставрации экспонаты будут выставлены в Донецком Краеведческом музее, однако впоследствии все артефакты обязательно вернут в Мариуполь.

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