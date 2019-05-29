От Порошенко ушел одиозный соратник

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный нардеп Александр Грановский, которого называли “решалой” бывшего президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии «Блок Петра Порошенко», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Грановский сообщил в Facebook.

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«Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии «Блок Петра Порошенко», — сообщил он.

При этом Грановский отмечает, что «по состоянию на эту минуту не планирует становиться частью нового парламентского списка переименованной порошенковской партии партии «Европейская Солидарность» или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

При этом Грановский отметил, что искать какой-то сложный подтекст в его решении, не следует, «потому что его нет». Он поблагодарил соратников и коллег, отметил, что Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».

«Эта парламентская каденция — первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути — органичное и честное», — утверждает Грановский.

Наряду со Свинаручуком-Гладковским, Сергеем Березенко и Игорем Кононенко Грановский считается частью самого близкого окружения Петра Порошенко и фигурирует в множестве раскрученных журналистами коррупционных скандалов. Ранее СМИ писали, что Грановский вел переговоры с Игорем Коломойским. Грановского часто видели в Харькове вместе с городским головой Геннадием Кернесом. В частности, нардеп вместе с мэром Харькова возглавили шествие горожан 9 мая.