От российских спортсменов потребовали публичной измены Родине

Олег Кравцов.  
17.10.2023 08:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1909
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт, Сюжет дня


Несмотря на оговорки со стороны МОК, у российских спортсменов нет шансов поехать на Олимпиаду в Париже.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

Несмотря на оговорки со стороны МОК, у российских спортсменов нет шансов поехать на Олимпиаду...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Просто всех отцепят, и всё. И дальше скажут: «Если вы диссиденты, то мы вас допустим». Собственно говоря, об этом уже сказала комиссия спортсменов МОК. Они же под это выдавливают ситуацию. Под то, что никаких нейтральных спортсменов скорее всего не допустят. Скажут: «Будьте диссидентами!», – сказала Журова в интервью «Известиям».

Она соглашается, что российских спортсменов призовут осудить СВО.

«Да, спортсмен должен будет встать и публично заявить, что отказывается от Родины. И тогда, возможно, МОК даже закроет глаза на то, что он получал деньги от государства. Только этот спортсмен уже не будет нейтральным. Нейтральность — это значит не только отсутствие поддержки действий твоего государства, но и осуждения тоже. А именно такую форму допуска уже предлагала комиссия спортсменов, чтобы россияне проходили только как диссиденты. Или как беженцы», – добавила депутат.

По ее словам, в МОК, принимая решение о приостановлении членства ОКР на основании приема в свои члены олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, было формальностью.

«Я думаю, они уже понимали, что нас никуда не допустят. А дальше заигрывать с этими западными коллегами просто нет смысла, потому что они всё равно не это, так другое придумают. А мы, получается, обижаем и необоснованно не включаем соответствующие структуры четырех новых регионов.

Что неправильно — они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в каком-то там нейтральном статусе куда-то не допустят. Это уже просто реально неприлично по отношению к этим регионам. Мы всей страной помогаем им, поддерживаем их, и вдруг говорим: «А кто вы такие?», – описывает ситуацию политик.

Она убеждена, что надежда на успешные переговоры ОКР и МОК окончательно похоронена.

«Думаю, они вели кулуарные переговоры. И вся их риторика сводилась к одному: «Ни на какую Олимпиаду вы не поедете». Видимо, им за закрытыми дверями что-то подобное сказали. Или наши окончательно поняли, что дальнейшие переговоры с точки зрения интересов страны уже бессмысленны.

И надо действовать в интересах России, по аналогии с тем, как мы сейчас выходим из многих других соглашений, организаций, денонсируем договоры. На простом обосновании: это противоречит интересам Российской Федерации! Всё. Точка», – резюмировала Журова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть