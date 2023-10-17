От российских спортсменов потребовали публичной измены Родине

Несмотря на оговорки со стороны МОК, у российских спортсменов нет шансов поехать на Олимпиаду в Париже.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

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«Просто всех отцепят, и всё. И дальше скажут: «Если вы диссиденты, то мы вас допустим». Собственно говоря, об этом уже сказала комиссия спортсменов МОК. Они же под это выдавливают ситуацию. Под то, что никаких нейтральных спортсменов скорее всего не допустят. Скажут: «Будьте диссидентами!», – сказала Журова в интервью «Известиям».

Она соглашается, что российских спортсменов призовут осудить СВО.

«Да, спортсмен должен будет встать и публично заявить, что отказывается от Родины. И тогда, возможно, МОК даже закроет глаза на то, что он получал деньги от государства. Только этот спортсмен уже не будет нейтральным. Нейтральность — это значит не только отсутствие поддержки действий твоего государства, но и осуждения тоже. А именно такую форму допуска уже предлагала комиссия спортсменов, чтобы россияне проходили только как диссиденты. Или как беженцы», – добавила депутат.

По ее словам, в МОК, принимая решение о приостановлении членства ОКР на основании приема в свои члены олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, было формальностью.

«Я думаю, они уже понимали, что нас никуда не допустят. А дальше заигрывать с этими западными коллегами просто нет смысла, потому что они всё равно не это, так другое придумают. А мы, получается, обижаем и необоснованно не включаем соответствующие структуры четырех новых регионов. Что неправильно — они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в каком-то там нейтральном статусе куда-то не допустят. Это уже просто реально неприлично по отношению к этим регионам. Мы всей страной помогаем им, поддерживаем их, и вдруг говорим: «А кто вы такие?», – описывает ситуацию политик.

Она убеждена, что надежда на успешные переговоры ОКР и МОК окончательно похоронена.

«Думаю, они вели кулуарные переговоры. И вся их риторика сводилась к одному: «Ни на какую Олимпиаду вы не поедете». Видимо, им за закрытыми дверями что-то подобное сказали. Или наши окончательно поняли, что дальнейшие переговоры с точки зрения интересов страны уже бессмысленны. И надо действовать в интересах России, по аналогии с тем, как мы сейчас выходим из многих других соглашений, организаций, денонсируем договоры. На простом обосновании: это противоречит интересам Российской Федерации! Всё. Точка», – резюмировала Журова.