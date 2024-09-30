От санкции до санкции у бизнеса вокации

Елена Острякова.  
30.09.2024 14:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 316
 
Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Российская экономика прошла стресс-тест западных санкций, научившись жить «циклично».

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская экономика прошла стресс-тест западных санкций, научившись жить «циклично». Об этом в интервью «Форбс»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Как живет в условиях санкционной войны рыночная экономика? Это циклическая жизнь. Санкционные пакеты принимаются не каждый день. Принят новый санкционный пакет — следует шок, удар по рыночной экономике. Начинается адаптация. Рынок адаптируется и живет новыми схемами до нового удара. Она адаптируется не в смысле привыкания к боли. Находят каждый раз новые схемы логистики, новые способы денежных переводов, транспортировки товаров и так далее. Нашли — до следующего санкционного пакета можно жить. Экономика перешла в режим постоянного решения этих вопросов», – сказал Аузан.

По его словам, если в 2022 году в России обсуждался переход к мобилизационной экономике, то сейчас «дискуссии растворились». Ученый считает, что это заслуга предпринимательского корпуса, который «оказался чрезвычайно сильным и в смысле адаптивности, креативности и поиска ассиметричных решений».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть