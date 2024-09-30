От санкции до санкции у бизнеса вокации

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Российская экономика прошла стресс-тест западных санкций, научившись жить «циклично».

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как живет в условиях санкционной войны рыночная экономика? Это циклическая жизнь. Санкционные пакеты принимаются не каждый день. Принят новый санкционный пакет — следует шок, удар по рыночной экономике. Начинается адаптация. Рынок адаптируется и живет новыми схемами до нового удара. Она адаптируется не в смысле привыкания к боли. Находят каждый раз новые схемы логистики, новые способы денежных переводов, транспортировки товаров и так далее. Нашли — до следующего санкционного пакета можно жить. Экономика перешла в режим постоянного решения этих вопросов», – сказал Аузан.

По его словам, если в 2022 году в России обсуждался переход к мобилизационной экономике, то сейчас «дискуссии растворились». Ученый считает, что это заслуга предпринимательского корпуса, который «оказался чрезвычайно сильным и в смысле адаптивности, креативности и поиска ассиметричных решений».