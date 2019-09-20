«От старика до ребёнка» – во Львове перечислили меры в отношении «безнадёжно испорченных зомби» Донбасса

20.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Львовский телеведущий Остап Дроздов, известный своими антирусскими заявлениями, предложил развёрнутый план действий на случай, если, «освобождая» Донбасс, придётся возвращать не только территории, но и, к его неудовольствию, людей.

Свои соображения и видеоролик на тему коллаборационизма нацист опубликовал у себя в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы на Украине ввёл закон о коллаборационизме. Кто для меня эти люди? Я думаю так может поставить для себя вопрос каждый «свидомый» патриотический украинский человек…

Я бы вернул территории и не вернул ни одного из тех полутора миллионов или сколько их там осталось человек как безнадёжно испорченных зомби…

Если у тебя есть на руках ДНРовский или ЛНРовский паспорт, автоматически решением украинского суда этого человека, а для меня это нелюдь, нужно лишить украинского гражданства», – заявил телеведущий.

Желающим же вернуться на Украину, по мнению Дроздова, необходимо пройти «целую систему фильтров для возвращения гражданства»

«Это означает, что тебя должна проверить украинская СБУ, а не СБУ Баканова-Зеленского, на предмет коллаборации, на предмет поддержки ЛНРовской действительности, на предмет всех твоих «ВКонтакте» и «Facebook» – пропесочить, что ты там говорил про хунту, и сделать невозможным возвращение таких людей к украинскому гражданству», – предлагает Дроздов.

«Закон о коллаборационизме был бы очень правильным выходом. Одним махом от ребёнка до старика лишить всё население оккупированных территорий украинского гражданства. Хотят вернуться? Пожалуйста: украинская «мова», украинская культура, понимание, в какую страну ты возвращаешься – это европейская страна с безвизом, а не вторая Беларусь и не вторая Россия, тогда, возможно, поговорим», – подытожил Дроздов.

Также он по пунктам описал, что конкретно он предлагает делать с «коллаборантами».

«1. лишить гражданства всех жителей ОРДЛО.

2. провести процедуру повторного получения гражданства, но только после жесткой проверки на предмет коллаборационизма.

3. принять закон о коллаборационизме, в котором четко описать, что подпадает под эти действия

4. доказанный коллаборационизм наказывается уголовно, плюс пожизненный запрет получать гражданство.

5. лично я процедуру повторного получения украинского гражданства сопровождал бы еще и тестом на знание государственного языка (уровень «бытовой»).

6. временно, на 5 лет ограничить гражданские права новообращенных граждан в части права быть избранным и права избирать.

Конечно, этого никогда не будет – именно поэтому я и говорю в своей программе: если нет, то нафиг с пляжа», – написал Дроздов.

Также он с относительным оптимизмом прокомментировал недавний демарш киевской власти на минских переговорах.

«То, что от формулы Штайнмайера новая власть начала пятиться, является результатом общественного давления, ведь на кону стоит государственная безопасность (приглашение врагов в свой дом). Конечно, мною перечисленные пункты являются предельно радикальными, потому я согласился бы даже на то, чтобы хотя бы какие-то из них фигурировали в общественной дискуссии. Хотя у них есть полнота власти – им и решать», – написал украинский нацист.