От Зеленского требуют «снести Авакова» и покончить с нацистами

12.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшнее нападение нацистов на Сергея Сивохо в Киеве и срыв презентации мирной инициативы по Донбассу – повод для Владимира Зеленского покончить с пребыванием во власти Арсена Авакова и опекаемыми им боевиками «Нацкорпуса».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что произошло с Сивохой – полный беспредел, который призван продемонстрировать, что Зеленский не контролирует ситуацию. Судя по всему, это было подстроено Аваковым, который показывает свою значимость. Арестованные националисты, всего скорее, будут выпущены. Боевики и дальше будут срывать все мирные инициативы, которые не нужны настоящим хозяевам Украины», – сказал Журавко.

По его словам, если бы Зеленский обладал реальной властью, он бы использовал инцидент для того, чтобы отправить в отставку Авакова.

«В первую очередь, всех до единого арестовать, дать конкретные сроки, вычислить всю цепочку, кто сорвал важнейшее для Украины мероприятие по примирению. И снести того, кто стоял за этой провокацией», – перечислил Журавко действия, которые должен был бы предпринять Зеленский.