26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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«Отгребли. Придурки. Как сдали Крым»

Обострение в Керченском проливе не выльется в войну России и Украины, а обернется очередным позором официального Киева. Такой прогноз озвучил известный боевик АТО Юрий Касьянов, ранее заявивший о намерениях баллотироваться в президенты на предстоящих выборах и критикующий Петра Порошенко за отказ от полного разрыва с РФ.

«Войны не будет. Будет очередной позор», – написал Касьянов в своем блоге, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Ах, как всё весело начиналось! Залихватски прорваться к мосту, попасть под таранный удар, и победно заявить, что экипаж нашего буксира не пострадал, а вот, дескать, российский корабль, у которого водоизмещение в 80 раз больше, «борется за живучесть». Потом, когда фарватер перегородили сухогрузом, победно отрапортовать, что наша «военно-морская группа успешно выполнила задание и возвращается домой в Одессу». Мол, на новые санкции против России и заявление ООН мы наскребли…

Отскребли вы! Отгребли. Придурки. Как сдали Крым, и как сдали пол-Донбасса, так и сдадите всю Украину без единого выстрела со своим шоколадным говнокомандующим», – сокрушается Касьянов.

 

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