Отказавшемуся от обмена Вышинскому продлили арест до 19 сентября

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд в Киеве сегодня продлил арест главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.

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«Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты о замене избранной меры пресечения», — зачитала судья решение, добавив, что оно может быть обжаловано в течение семи дней со дня оглашения.

Следующее заседание назначено на 15:00 16 сентября.

До этого защита Вышинского обратилась с ходатайством об освобождении его из-под стражи. Адвокаты сочли безосновательным продление меры пресечения и просили суд ее смягчить.

«Прошу суд отказать в продлении меры пресечения и изменить меру пресечения в виде содержания под стражей под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета», — сказал адвокат Андрей Доманский.

Сторона же обвинения обратилась к суду с ходатайством «о продлении ареста Вышинского на два месяца». Мотивируя обращение, прокурор отметил, что Вышинский «может скрываться от органов следствия».

Отметим, что сам Вышинский на суде заявил, что не согласен на какой-либо обмен и настаивает на справедливом рассмотрении своего дела в украинском суде и собственном оправдании.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — сказал он журналистам.

Он также сообщил, что в случае освобождения из-под стражи продолжит журналистскую деятельность. «Естественно, хочу продолжить работу в прессе, которой занимаюсь достаточно долго», — сказал он.

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Заседание суда по делу Вышинского, на котором прогнозировалось изменением ему меры пресечения и выход на свободу, должно было состояться несколько дней назал, но было сорвано из-за неявки судьи и перенесено на 19 июля.

Интересно, что украинские тогп-чиновники и представители спецслужб никогда не скрывали того факта, что Вышинский был арестован без каких-либо оснований и доказательств его вины – исключительно для последующего обмена на одного из арестованных в РФ украинцев. В частности, назывались фамилии Олега Сенцова, а потом – украинских моряков. Фактически сегодня Вышинский стал заложником достаточно мутных околополитических игр вокруг процедуры и сроков такого обмена, в условиях, когда связанная с экс-президентом Петром Порошенко часть украинской власти откровенно саботирует любые попытки организовать прямой диалог с РФ.