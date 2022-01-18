Отказавшись от диалога с РФ, ЕС пытается вклиниться в переговоры Москвы и Вашингтона

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Брюссель отказался от российского предложения создать орган по вопросам взаимной безопасности, но теперь требует себе место за столом переговоров с РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

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Он высказал удивление недавними словами главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сказавшего, что Евросоюз не должен оставаться в стороне от переговоров России и США по гарантиям безопасности.

«Дело в том, что именно Евросоюз отказался от всякого политического диалога с Россией. И мы прекрасно помним, что даже скромное предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о проведении саммита Россия–ЕС, чтобы обсудить состояние дел в Европе, было торпедировано агрессивным меньшинством, которое как за писаную торбу держится за принцип солидарности, сегодня уже явно работающий против реальных интересов ЕС», – отметил Грушко.

Он охарактеризовал такое явление как «круговую поруку», которая становится опасным дестабилизирующим фактором в международных отношениях, поскольку размывается ответственность самих государств за поддержание мира и безопасности.

«Возвращаясь к вашему вопросу: когда-то ровно для этих целей, которые мы обсуждаем, мы предлагали Евросоюзу создать Совет по вопросам безопасности. Эта идея была Брюсселем замотана. Теперь же ЕС пытается вклиниться в процесс переговоров. Мы понимаем, почему нынешняя ситуация вызывает такие эмоции у Евросоюза. Ни американцы, ни НАТО разрешения у ЕС на вступление в диалог с Россией не спрашивали», – обратил внимание замглавы МИД РФ.

«Вопрос в том, насколько сами европейцы готовы отстаивать свои интересы безопасности. Когда США решили выйти из ДРСМД — кстати, особо не советуясь со своими европейскими союзниками,— нас поразило молчание Европы. Будто ЕС это не касается. Это необъяснимо», – резюмировал Грушко.