«Отходить из Авдеевки придётся далеко» – военный эксперт озвучил невесёлый прогноз
Несмотря на то, что тема штурма Авдеевки отошла на второй план, украинское командование продолжает рассматривать сдачу города как приемлемый вариант, и ещё неизвестно, как это отразится на украинском общественном мнении в условиях острого внутриполитического кризиса.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы не стал утверждать, что на Авдеевском направлении всё стабилизировалось. Более того, та оценка, которую высказывал главком ВСУ Залужный на пресс-конференции, что Авдеевку ещё два-три месяца можно будет удерживать, а дальше придётся тоже принимать с нашей стороны «непростое решение», нам нужно быть готовыми к тому, что нашим войскам, чтобы занять более удобные рубежи для обороны, нужно оттягиваться, ну так, значительно.
И кто знает, как это будет воспринято нашим общественным мнением, и как это будет комментироваться нашими медиамейкерами и так далее. И как это всё может лечь на явные проявления внутреннего политического кризиса, который у нас тлеет уже не недели, а даже месяцы.
Вот, на что надо будет обращать внимание, понимать, на что могут накладываться различные пессимистические западные сценарии, озвученные в СМИ, и, собственно, что нам со всем этим делать», – предостерегает Киричевский.
Спасибо!
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