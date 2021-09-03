«Откровенная халтура»: Показательно провалена реконструкция главной площади столицы Крыма

03.09.2021 19:14 (Мск), Симферополь , Максим Карпенко

Глава республики Сергей Аксенов объявил выговор руководителю администрации Симферополя. Предшествовала этому информация о срыве сроков реконструкции главной площади столицы Крыма. Ситуация показательная – Россия вкладывает в восстановление полуострова огромные деньги, но расходуются они на местах неэффективно – графики срываются, качество реконструкции низкое – по принципу «лишь бы освоить бюджет».

По информации премьер-министра республики Юрия Гоцанюка, реконструкция главной площади Симферополя готова лишь на 27% при том, что сдать её должны были к 1-му сентября.

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«Подрядная организация, взявшая на себя обязательства к 1 сентября сдать объект, не справилась с задачей. Впечатление от качества и темпа работ ужасающее – откровенная халтура. Причина: отсутствие должного контроля на объекте, недостаточное количество людей и техники, непонимание уровня ответственности. Кроме того, есть много вопросов к квалификации привлекаемых «специалистов». Хочу отметить: с этой или другой подрядной организацией работы будут завершены к концу текущего года, ориентировочно к 20 декабря», – сообщил Гоцанюк.

В комментарии под его сообщением в соцсетях крымчане возмутились, что подобная ситуация наблюдается по всему полуострову.

По мнению бывшего чиновника крымского Совмина, экс-министра транспорта республики Анатолия Цуркина, причина – в подборе исполнителей работ за бюджетные деньги.

«У нас, наверное, по 90% объектов сроки сорваны, потому что работают подрядчики ненадлежащего качества. Надо привлекать не знакомых, как часто у нас бывает – кто-то кого-то за руку привел, а действительно профессионалов, потому что любая работа и материалы качественные не могут стоить дешево, особенно площадь Ленина, потому что это лицо Крыма и ответственность власти. На сегодняшний момент это проблема власти, что главная площадь Симферополя не сдана вовремя и вообще там ничего не происходит. Можете себе представить, чтобы в Москве декорации к 9-му мая вовремя не были построены? Этого просто нельзя себе представить. Все это – некачественная документация и специалисты подрядчика, и заложенность денег в смету. С другой стороны, со стороны власти – отсутствие должного контроля, понимания, выполнят ли эти люди эти объемы работ», – заявил Цуркин в комментарии «ПолитНавигатора».

Крымский политолог Андрей Никифоров отмечает, что кроме вины подрядчика в срыве сроков могут быть и другие причины. Например, могла обнаружиться дополнительная проблема, связанная с колоссальной изношенностью сетей за украинский период принадлежности полуострова:

«Это общие недостатки планирования. Достаточно символично, что даже у себя под окнами эти чиновники не могут спланировать все так, как надо. Их что, кто-то в спину толкал? Могли бы назначить реальные сроки по окончанию. Здесь есть два момента – помимо того, что не всегда удается правильно определить масштабы того, что делается, есть еще то, что мы только за последние семь с половиной лет осознали, насколько мы были запущены в предыдущий период. Когда приходилось начинать реконструкцию чего-то и потом вдруг оказывалось, что за этим тянется следующая, следующая очередь и надо делать все гораздо более комплексно, чем первоначально представлялось. Изношенная и на грани выхода из строя, оказывается, была практически вся инфраструктура Крыма. То есть, эта проблема тоже есть», – рассуждает Никифоров.