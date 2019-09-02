02.09.2019, Херсон, Владимир Гладков
 
Война, Галичина, Украина
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Откуда взялась традиция падать на колени перед трупами боевиков АТО

Получившее распространение в последние годы на Украине показное падение на колени во время похорон боевиков АТО берет свои корни из Галичины, где в свое время холопы таким образом выражали раболепие перед польскими панами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу после Евромайдана на территории Украины появилась унизительная традиция – становиться на колени. При этом людей убеждают, что таким образом они отдают дань уважения.

На самом деле, к уважению эта поза ни в коей мере не относится – во все времена это было сигналом унижения, рабства и покорности. Эта традиция получила распространение в основном на Западной Украине. Так там стало принято встречать тела погибших на Донбассе местных жителей, доставляемых для погребения на родину. Такие случаи многочисленны и хорошо известны. Особенно дико для цивилизованного человека видеть, когда в грязь, на колени, заставляют становиться детей.

Откуда взялась такая дикость? Ведь, невозможно даже себе представить, чтобы, к примеру, на коленях встречали советских солдат, возвращающихся со Второй мировой войны.

На колени же в прежние времена могли поставить только людей, находящихся в униженном положении – пленников, преступников, рабов или провинившихся. Падать на колени галичан приучили польские паны, к которым так массово сейчас выезжают все жители Западной Украины», – написал Журавко.

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