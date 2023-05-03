Отматросили и бросили: экс-боевик «Азова» отправится на белорусские нары

Процесс года в Минске завершился ожидаемо. Редакторы NEXTA Степан Путило и Ян Рудник получили соответственно по 20 и 19 лет колонии усиленного режима, но они недосягаемы для белорусского правосудия и продолжают свою подрывную деятельность.

Роман Протасевич, который уже почти 2 года сидит в Минске под домашним арестом, активно раскаивается в содеянном, сотрудничает со следствием и уже даже успел побыть звездой белорусского телевидения, получил 8 лет колонии усиленного режима.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как я и говорил, Рому отматроисли и бросили. Сначала оппозиция, а потом и власть. Жалостливое последнее слово в суде не помогло. Единственное снисхождение – в том, что суд назначил ему не 10 лет колонии, как того требовал прокурор, а 8 и в том, что он не был взят под стражу прямо в зале суда, а оставлен под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Есть, конечно, те, кто утверждает, что старательно выслуживавшийся на ниве госпропаганды экс-террорист будет помилован решением Лукашенко, но это уже вряд ли.

К такому персонажу руководитель Белоруссии может относиться разве что с брезгливостью, как к использованному известному изделию. Да, Протасевич пригодился для деморализации змагаров, но это не повод оставлять его после этого на виду.

Скоро Роман поедет на зону и, судя по специфике биографии, годы в колонии и без того строгого режима, будут для него особенно некомфортными.

Про дело NEXTA и ход судебного процесса я писал уже немало, напоследок расскажу о судьбе самого Протасевича, как он дошел до такой жизни.

Изначально жизненные перспективы у Романа были неплохие. Мальчик родился в 1995 году в Минске и воспитывался в обычной, патриотично настроенной офицерской семье, его родители никогда, до самого отъезда из Белоруссии в 2020 году не демонстрировали оппозиционных взглядов. Отец отдал военной службе 29 лет, был награжден медалью «За безупречную службу» и 14 раз участвовал в парадах, мать мать – преподавала математику в Военной академии.

Да и сам Ромка поначалу не был никаким змагаром, успешно учился занимал призовые места на конкурсах, стажировался за границей. Скорее всего, в оппозицию его привело простое любопытство – в июле 2011 года решил посмотреть на акции «молчаливого протеста» и был задержан. После этого жизнь дала трещину – из престижного университетского лицея он вылетел в обычную школу. С родителями тоже вышел грандиозный скандал – мать даже хотела завести его к экзорцисту.

Позже выяснилось, что родителей Протасевич жестоко подставил – после событий 2020 года и той роли, которую сыграл их сын, они бросили все, уехали из Белоруссии и больше туда не возвращались. В мае 2021 года отец Романа, который к тому времени уже 2 года был на пенсии и не принимал участия в беспорядках, был лишен всех воинских званий.

Закончилось все тем, что наш юный антигерой ушел из дома и бросился во все тяжкие. Он вступил в праворадикальный «Молодой фронт» и уже к октябрю 2020 года «катался в автозаках» раз 15. Может, и перебесился бы Рома, но тут в его судьбе появился человек, сыгравший в ней роковую роль.

«Возле станции метро «Октябрьская» ко мне подошел мужчина, спросил, Роман ли я. Сказал, что он журналист и видел, как меня задерживали. Спросил, где в соцсетях можно меня почитать. Вот так и начали общаться», – рассказывал позже об обстоятельствах знакомства сам Протасевич.

Этим этим мужчиной оказался Владимир Чуденцов, уже тогда имевший репутацию скандального и беспринципного журналиста. А еще он был известен всей журналистской тусовке, как «Вовчик-Морковчик», особо и не скрывающий своего пристрастия «бойлавер», любитель молоденьких, зачастую несовершеннолетних мальчиков. Этот педофил и гомосексуалист и приютил у себя ушедшего из дома 16-летнего оболтуса и стал продвигать его в журналистике.

Поначалу не очень успешно. Протасевич успел поработать в редакциях чуть ли не всех крупных оппозиционных СМИ, но нигде не задержался надолго. Успел даже побывать среди боевиков «Азова», где даже сфотографировался на обложке журнала «Чорне Сонце», который издавался этим вооруженным формированием.

Вождь боевиков Андрей Билецкий его запомнил, сказав, что тот «вместе с «Азовом» боролся против оккупации Украины и получил ранения под Широкино». Помнят Протасевича и в ДНР, однако в современной Белоруссии об «азовском» этапе его жизни сейчас стараются не вспоминать. По крайней мере, в предъявленных ему обвинениях ничего такого нет, да и пропаганда помалкивает.

Звездный час Протасевича – работа в NEXTA и эмиграция в Польшу в начале 2020 года. Причем интересно, что свой отъезд он связывал с делом Чуденцова, который к тому времени уже мотал срок по обвинению в хранении наркотиков и демонстрации порнографии заведомо несовершеннолетнему.

Протасевич тогда первым бросился на защиту своего друга, устроив мощную информационную кампанию после его задержания. На пике популярности этот телеграм-канал имел 2,15 миллиона подписчиков. Канал публиковал инструкции по кустарному изготовлению оружия и силовому сопротивлению милиции, координировал беспорядки.

Дальнейшую историю все знают – посадка самолета в Минске, резкий разворот позиций самого Протасевича, которому понадобилось несколько дней для того, чтобы начать публично оплевывать своих недавних коллег по оппозиции и даже стал провластным правозащитником, окучивая тему нарушений прав нелегальных мигрантов поляками.

Но популярность была недолгой – сидеть за свои грехи ему теперь придется значительно дольше. Причем, в отличие от других «политических», о которых регулярно напоминает оппозиция, Протасевича очень скоро забудут – змагаров он предал, а для власти своим так и не стал.