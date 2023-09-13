«Отношение хуже, чем к дворникам»: российский продюсер жалуется, что просят выступать бесплатно

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Некоторые представители российских медиа ставят в унизительное положение российских продюсеров и артистов, требуя от них выступать на мероприятиях бесплатно.

Об этом в эфире интернет-канала «Метаметрика» заявил явно не бедствующий продюсер Иосиф Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически не согласен с некоторыми представителями медиа, которые в унизительное положение ставят продюсеров, и артистов в том числе, заставляя их бесплатно выступать на разных мероприятиях по случаю и без случая, упрекая в том, что происходит сегодня в общем и целом. Радио, медиа, телевидение, не должны ставить артистов, особенно которые остались в стране, в унизительное положение. К нам поступают предложения выступить бесплатно в разных странах и континентах в обмен на эфиры. Как можно так себя вести, это не патриотично, это не по-человечески, особенно сегодня, в это время», – сказал Пригожин.

Он утверждает, что даже патриотически настроенным артистам сейчас сложно получить хорошую работу.

«Я не понимаю, почему тот же Шаман, будучи признанным патриотичным артистом, не играет на радиостанциях. Конфликт внутри перетекает и распространяется и на всё и на всех. Этого допускать нельзя. Не так много артистов, которые остались. И есть определённое бесчеловечное отношение. И в медиа не думают, что любому артисту, чтобы выступит на телевидение. Существуют расходы – визажисты, стилисты, парикмахеры, звукорежиссёры. Но почему-то телевидение и представители радиостанций с этим не считаются, и порой к артистам относятся хуже, чем к дворнику», – резюмировал продюсер.