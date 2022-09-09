Отношения России с Китаем: Что показал форум во Владивостоке

Вопрос дальнейшего укрепления связей с Китаем, который становится первой экономикой мира, всецело владеет сейчас умами многих чиновников и бизнесменов. Очевидно, что в противостоянии с Западом у России остаётся в лице Поднебесной единственный реальный крупный союзник и партнёр на Востоке.

Впрочем, и руководство КНР кровно заинтересовано в создании единого экономического и военно-политического блока с Россией. Это еще раз было подтверждено на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Владимир Путин заявил, что товарооборот уже достиг 140 миллиардов долларов, а вскоре может приблизиться и к 200.

Российский импорт по сообщению китайского посла Чжан Ханьхуэя вырос на 49%. За последние полгода этот объём торговли с Поднебесной впервые превзошёл товарооборот России с ЕС и Великобританией.

Это говорит о том, что все непринятые Европой в силу введения санкций энергоносители в виде нефти, газа и угля были с лихвой освоены рынком Китая, и Россия ничего не потеряла, а за счёт увеличения объемов даже нарастила свои доходы. Подобная динамика воочию показывает всем, что Москва реально и окончательно уходит от Запада.

Для ускорения данного процесса на межгосударственном уровне были образованы пять межправительственных комиссий. Проделана огромная работа в деле налаживания инфраструктуры. Недавно открыт крупнейший автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, а до конца года будет запущен и железнодорожный моста Нижнеленинское — Тунцзян. Существуют и другие грандиозные проекты.

Данные узлы и мосты в Приморье – часть создаваемой объединенной системы торговли ЕАЭС – «Пояс и путь», лишенной не только тарифных преград и пошлин, а также таможенной бюрократии и волокиты, но и каких-либо внешних санкционных угроз. Фактически это прообраз единого рынка Большой Евразии, на котором и будет строиться как на каркасе региональный блок ШОС.

При этом, конечно, пока по объективным причинам имеется большой перекос во взаимной торговле в деле поставок именно сырьевой продукции в Поднебесную. На сегодняшний день по информации российского таможенного ведомства значительную долю экспорта в КНР составляют энергоносители, и это 71,4%, затем идут древесина, целлюлоза и бумажная продукция – 8,4%, а металлы и изделия металлообработки – 6,6% от общего объема.

В свою очередь из Китая в Россию отправляются автомобильная продукция, товары химической промышленности и технологии.

Однако есть и некоторые моменты, связанные с тем, что Россия, несмотря на рост объемов взаимной торговли, пока не вошла в десятку главных торговых партнёров КНР, заняв по разным данным 12 или 13 место. Если для Москвы Пекин – первый торговый партнёр, обеспечивающий поставку жизненно важной продукции, составляющих 20% от всего объема импорта в размере 72 млрд долларов за первые 7 месяцев текущего года, то для Поднебесной российские поставки составляют только 2,4%.

В этом, конечно играет роль несопоставимость экономик, тем более, что в течение десятилетий КНР развивал торговлю с Западом, в связи с чем Вашингтон, Гонг-Конг и Токио несмотря на противоречия остаются главными экономическими партнёрами Пекина. Но на этом не стоит зацикливаться и расстраиваться, так как всё быстро меняется, а время работает на Россию, давая возможность ей перестроить и усилить свою экономику.

На это играет и то обстоятельство, что у Москвы сейчас существенный профицит торговли с Пекином, что является единственным в своём роде случаем на международном рынке, и идёт существенное наращивание прибылей за счёт того, что рынок Поднебесной больше покупает, чем поставляет. Кроме этого, КНР сталкивается с огромными трудностями и угрозами, связанными с нынешним беспрецедентным конкурентным и теперь еще и военно-политическим противостоянием с США, в котором ему просто не выдержать без поддержки России.

Об этом напрямую сказал на полях ВЭФ – 2022 представитель Китая, заявив, что «его страна чувствует для себя угрозу в части снабжения продовольствием и энергией». Если Россия и так уже является «энергетическим союзником» Поднебесной, то поставки продовольственных товаров еще предстоит многократно нарастить. Поэтому обе стороны сейчас решают вопрос развития совместных агропромышленных комплексов и поставок зерна, рапса, сои, мяса, масла и других продуктов.

Только за прошлый год в КНР было отправлено 17 тыс. тонн говядины, но этого еще очень мало, чтобы насытить внутренний рынок Поднебесной, который нуждается в значительных объемах продовольствия, что даёт возможность аграриям Ставрополья, Краснодарского края, да и всех регионов восточной части России многократно увеличить своё производство.

Но что особенно важно – сейчас поменялась сама стратегия торгово-экономического сотрудничества с Пекином, когда речь идёт не о поставках уже выпущенных готовых товаров, а технологий и производственных линий для организации собственного производства. Это даёт толчок к новой индустриализации и к выпуску уже своего высокоточного оборудования.

Фонд «Сколково» работает с ведущими китайскими корпорациями в машиностроении и электронной промышленности. Особенно это важно на фоне того, что Тайвань перестал поставлять в Россию микропроцессоры, и теперь необходимо с помощью китайских товарищей импортозаместить эти линии, открыв аналогичные производства в Зеленограде.

Стороны приходят и к полному отказу от доллара, евро и йены во взаимных отношениях и выстраивают собственную банковскую и финансовую систему, что является новым направлением развития и меняет расклад сил в Евразии. При этом только одного вытеснения западных валют уже недостаточно, как и просто взаиморасчётов в рублях и юане.

Вопрос ставится уже шире, а именно о создании наднациональной валюты, и тут есть варианты. Либо за основу будет взят юань как универсальный инструмент во взаимной торговле, либо будет создана новая валюта, пусть и электронная. Тут снова всплывает идея экономиста Сергея Глазьева и она имеет больший потенциал и наполнение, так как будет учреждаться не только двумя державами, но и другими государствами участниками ШОС. На саммите организации в Самарканде мы увидим наконец-то, какой вариант будет в итоге выбран.

Ну и вишенкой на торте являются подписанные контракты по доставке огромных объемов газа в КНР, что резко усилит конкурентоспособность Поднебесной перед США и Западом. Так, еще в феврале обе страны заключили договор на 30 лет о поставках голубого топлива, в связи с чем объемы его возросли до 10 миллиардов кубометров в год. Но это еще не всё!

Пропускная способность трубопровода «Силы Сибири-1» увеличится с 38 миллиардов кубометров до 48 миллиардов, а новый газотранспортный маршрут «Сила Сибири-2», возводимый сейчас совместно российскими, китайскими и монгольскими специалистами с газо-химическими комплексами по переработке сырья, вообще достигнет после запуска мощности 50 миллиардов кубометров в год. Примечательно, что во многом это будет газ из Западной Сибири, который ранее поставлялся в Европу, чем будет обеспечена полная независимость от этого покидаемого рынка.

При этом главным аспектом сближения является всё же военно-политический. Возможно не все в китайском руководстве верили в то, что Россия устоит после такого чрезвычайного нажима со стороны Запада после начала СВО. А теперь, когда стало всем очевидно, что Москва только усилилась и доказала всем свой суверенитет, то и отношение к русским вдруг резко поменялось со стороны чиновников Поднебесной.

Это действительно бросилось в глава, когда и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, и представители крупных корпораций на заседаниях ВЭФ – 2022 славословили и утверждали, что будут уже теперь наращивать сотрудничество и взаимную торговлю несмотря ни на что.

Поменялась и в целом международная обстановка, и соотношение сил, когда не столько Россия уже нуждается в Китае, сколько Китаю необходим союз с Россией. Дело даже не только в поставках энергоносителей. И это отчетливо стало понятно после событий вокруг Тайваня, ведь если бы не Москва, то в противоборстве с Вашингтоном Пекину одному было бы не сладко, и он сам рисковал оказаться в изоляции.

И тут Запад допустил главный свой стратегический просчёт, толкнув Россию и Китай к объединению, действуя сразу на двух фронтах. Вообще правящая американская элита упустила время, когда после того как Генри Киссинджер повернул КНР в 70-е годы в сторону США, сделав союзником против СССР, накачав его своими капиталовложениями. Так вот, западная элита посчитала, что Поднебесная будет вечным младшим партнёром в мировом разделении труда. Теперь же Китай усилился настолько, что сам смещает одряхлевшего гегемона с трона.

Подобная конфигурация в то же время говорит о том, что Россия не будет никогда в новой конструкции сырьевым придатком или даже колонией Поднебесной, о чем постоянно твердили неолибералы и западники. В выстраиваемой системе у всех государств будет равная возможность получать информацию, технологии и знания.

Тем более, что Москва выполняет для всех стран Азии, и для Пекина в частности, важную роль гаранта стабильности и военной безопасности, что очень многого стоит. Китай теперь может опираться на Россию, обеспечивая себе тыл, и дальше бороться за свои интересы в индо-тихоокеанском регионе.