Отставка Черчесова не спасёт российский футбол

08.07.2021, Москва, Платон Беседин

«Он улетел, но обещал вернуться», – фраза эта пришла мне на ум, когда я узнал об отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Ожидаемой отставке. Кто-то сомневался в ней разве?

Если бы Черчесов был мужчиной, как он всякий раз себя позиционирует, то ушёл бы сам. Потому что после таких провалов, а иначе выступление сборной России на Евро-2020 не назовёшь, порядочные тренеры подают в отставку. Впрочем, полагаю, в Черчесове боролись честь и здравый смысл. Последний нашёптывал ему: Стас, для чего уходить, если вскоре могут позвать вновь?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Фокус ведь в том, что Черчесов – тренер действительно квалифицированный. И свой уровень крепкого ремесленника он подтвердил на домашнем для России чемпионате мира 2018 года, когда сборная выступила классно – прежде всего, с точки зрения результата, – войдя в восьмёрку лучших. Однако это расслабило многих, а эффект должен был быть обратным – понимание того, что Россия в футболе достигла тогда предела, и нужно было менять что-то. Но… не захотели и не смогли.

В результате Черчесов на Евро-2020 – очень классном, кстати, турнире – играл по той же тактике, схеме, системе, что и в 2018-м. Так сказать, по проверенным лекалам. Но это априори не могло дать результат. И игроков-то особо нет уже – Жиркову сколько лет, ребятки? При этом в сборную он вызвал лучших. Да, в вину Черчесову можно поставить трусливый футбол, но были ли у него шансы против столь классной сборной Дании?

Я ни в коем случае не нахваливаю и не «отмазываю» здесь Станислава Саламовича. Более того, в принципе не слишком люблю его ни как тренера, ни как человека, но есть объективная реальность, а она такова, что менять надо не главного тренера, а всю систему. У российского футбола есть именно что системные проблемы, о которых и я, и десятки других экспертов пишем и говорим регулярно.

Тут вам и порочный лимит на иностранцев, убивающий в российских игроках мотивацию – и так миллион евро заплатят. И неадекватные бюджеты. И запредельные зарплаты. И тотальная коррупция. И судейский беспредел. И уничтожение детско-юношеского футбола. И убитая тренерская школа. И «варка в собственном соку». И зацикленность на один клуб («Зенит»). И ручное управление. И футбол как «игрушка для госмонополий». И отсутствие маркетинга, а, как следствие, самостоятельного заработка клубов. Перечислять можно бесконечно.

Но что толку? Когда это необходимо решать – последовательно и по уму. Если, безусловно, не собираемся позориться и дальше. А тренера поменяли? Ну и? Трагикомично, кстати, что никто теперь не хочет возглавить сборную. Тут менять необходимо весь руководящий состав, потому что этот – с его Миллерами и Дюковыми – откровенно не справляется.

В заключении скажу, возможно, странную мысль, но умные люди поймут: российскому футболу отчаянно не хватает справедливости. Да, да, именно так – справедливости. Впрочем, не хватает её не только в футболе.