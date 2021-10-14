Отставленный Аваков всплыл и потребовал готовиться к войне с русскими за Крым и Донбасс

14.10.2021 12:23 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина должна готовится к атаке на Крым и республики Донбасса, а не думать о возвращении этих территорий дипломатическим путем

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет недавно отставленный с поста главы МВД Украины Арсен Аваков, патронировавший ряд подразделений, сформированных из неонацистов, в частности полк «Азов».

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«Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение. Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы – нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины. Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – считает Аваков.

По его словам, нужно иметь наработанный сценарий «освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий».

«Нам крайне необходимо закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. И речь идет даже не о формальном документе, а о законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе», – пишет экс-министр.