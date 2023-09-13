Ответ за Севастополь: ЖД инфраструктура Украины практически не тронута – эксперт
Целью массированного ракетного удара по Севастополю является уничтожение Черноморского флота и возобновление морских поставок в украинские порты.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У крылатых ракет «Storm Shadow» и «Скальп» носителями могут быть и Су-24. То есть, ударить по Севастополю могли и ВСУ западными ракетами. У них переоборудовано от 7 до 15 Су-24, то есть десять крылатых ракет они могут поднять.
Свои крылатые ракеты… они разрабатывали «Нептун», но с учётом их промышленности – это единичные экземпляры. В это с трудом верится, что они смогли довести до ума десять ракет, отстреляться с береговой установки, а у нас могли их не засечь.
Почему Севастополь – тоже ясно. Зерновая сделка сорвана, и сейчас наносятся удары по дунайским портам. А в рамках зерновой сделки перевозили не только зерно. Соответственно, им нужно очистить Чёрное море, чтобы корабли могли пройти в Одессу. Пока Черноморский флот в Севастополе – это нереально», – сказал Донецкий.
Военкор подчеркнул, что России надо отвечать – и в частности бить по железнодорожной инфраструктуре врага, которая за полтора года войны осталась практически нетронутой.
«Отвечать крайне необходимо. Это переход «красных линий», особенно, если ракеты западные, так что смолчать не выходит. Нужно отвечать, и отвечать так мощно, чтобы затронуло их жизненно важные интересы.
Примеров может быть много, вплоть до выбивания железнодорожной логистики. Это мосты, депо, станции смены колёсных пар. По этим объектам удары пока не наносились. Из жд инфраструктуры били по мосту в Затоке и по трансформаторам, но это привело к неоднозначному результату», – резюмировал он.
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