Ответ за Севастополь: ЖД инфраструктура Украины практически не тронута – эксперт

Целью массированного ракетного удара по Севастополю является уничтожение Черноморского флота и возобновление морских поставок в украинские порты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У крылатых ракет «Storm Shadow» и «Скальп» носителями могут быть и Су-24. То есть, ударить по Севастополю могли и ВСУ западными ракетами. У них переоборудовано от 7 до 15 Су-24, то есть десять крылатых ракет они могут поднять.

Свои крылатые ракеты… они разрабатывали «Нептун», но с учётом их промышленности – это единичные экземпляры. В это с трудом верится, что они смогли довести до ума десять ракет, отстреляться с береговой установки, а у нас могли их не засечь.

Почему Севастополь – тоже ясно. Зерновая сделка сорвана, и сейчас наносятся удары по дунайским портам. А в рамках зерновой сделки перевозили не только зерно. Соответственно, им нужно очистить Чёрное море, чтобы корабли могли пройти в Одессу. Пока Черноморский флот в Севастополе – это нереально», – сказал Донецкий.