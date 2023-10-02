Ожидания Запада от контрнаступления провалились – экс-замначальника Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.10.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не оправдала ожиданий западных партнеров на затянувшееся наступление этого лета – осени.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостоф ТВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не оправдала ожиданий западных партнеров на затянувшееся наступление этого лета – осени. Об...

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По мнению Артеменко, в связи с этим у западных партнеров могут возникнуть мысли, что их масштабная помощь не привела к результату.

«Общество, в том числе военные, в том числе наши партнеры, учитывая тот объем помощи, который был предоставлен, ожидали, на основании опыта и харьковского наступления, и херсонского наступления, что таким же образом будет осуществляться и это наступление.

Но получилось так, что каждый метр, каждый километр нашей земли нужно выгрызать, потому темпы не такие, как ожидалось. Учитывая, что в данное время вооруженные силы подошли к первой линии обороны, происходят каждый день события какие-то и темпы не те, понятно, что такие мысли могут возникнуть», – заявил Артеменко.

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