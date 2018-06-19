19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Памятник Жеглову и Шарапову у киевского МВД разукрасили в цвета ЛГБТ

В знак протеста против избиения нацистов на гей-параде 17 июня сегодня в Киеве возле здания МВД памятник Жеглову и Шарапову «активисты» одели в женское, разукрасили и приделали флаг ЛГБТ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил обвиняемый в убийстве Олеся Бузины националист Андрей Медведко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два мужика в юбках, лифчиках, с накрашенными губами – символ современного МВД. Памятник на который заслужили мусора», – прокомментировал фото Медведко.





«Правоохранители! Когда к вам придет ваш сын и скажет «Отец, познакомься, это Василий, он – моя жена, мы поживем вместе с вами здесь в общаге» – вспомните, как вы били дубинками детей 17 июня», – написал националист.

Также националистическая группировка «Правый сектор» вела трансляцию с места событий на странице Facebook.

Со временем собравшихся, среди которых были избитые на гей-параде, окружила нацполиция. Правоохранители заявили, что акт вандализма тянет на хулиганство, «активисты» не стеснялись называть полицейских «пид###сами».

После двадцати минут споров, правоохранители, которых стало неприлично много, задержали митингующих.

«Всех упаковали. Везут в Печерское РУВД. Чувствую себя русским блогером. Там также винтят ни за что. И такие же печальные посты пишутся», – удручённо прокомментировал Андрей Медведко.