Памятный знак погибшим 2 мая одесситам: Крысы в кустах

04.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

…а ведь через месяц исполнится семь лет со дня одесской трагедии 2 мая. Семь лет. Оторопь берет, да?

И за все эти семь лет память погибших со стороны власти лишь оплевывалась — ни мемориала, ни результатов расследования, ни привлечения к ответственности даже тех палачей, которых знает весь мир по видео из интернета. Это были семь лет травли скорбящих и плясок на костях.

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И вот только через семь лет, казалось бы, сделан первый шаг (скорее шажочек) хотя бы к увековечиванию памяти убитых: 2 апреля депутаты Одесского райсовета поддержали обращение о том, чтобы установить на Куликовом поле знак в честь погибших 2 мая. Инициатором обращения выступил депутат от Партии Шария Александр Черноиваненко. «2 мая у многих будет ассоциироваться с бедой, которая случилась в Доме профсоюзов… Были позорно убиты, сгорели заживо именно одесситы, граждане Украины, а не граждане другой страны, как нас в этом уверяли проходимцы в политике», — говорится в его обращении.

Против оказалась всего лишь одна фракция из шести, представленных в райсовете — «Европейская солидарность» Порошенко. Даже «Слуга народа» и «За майбутнє» проголосовали за предложение оппозиционного коллеги. Тут, конечно, не без подвоха — скорее всего они потребуют, чтобы памятный знак касался не только погибших со стороны «антимайдана», но и со стороны нацистов. Однако пока факт остается фактом: лишь порошенковская «Евросолидарность» выступила категорически и агрессивно против.

«В «Европейской Солидарности» считают, что принятое решение является откровенно пророссийским и несет в себе пропагандистский характер, а в условиях и без того нестабильной ситуации в Одессе и Украине в целом, грозит полной дестабилизацией общественно-политической ситуации», — передал мнение ЕС местный сайт «Думская», принадлежащий нардепу этой же партии Алексею Гончаренко — тому самому, который прямо во время массового убийства вещал в эфире у Шустера о победе над сепаратистами и тыкал в тела убитых — смотрите, дескать, не дышат, слава Украине, ура!

Но и это не все. «ЕС будет обращаться в СБУ с просьбой привлечь главу райсовета Виталия Барвиненко и депутатов к ответственности за подыгрывание российской пропаганде», — заявила глава фракции Валентина Шульц.

Интересно только, как СБУ разберется сразу со всеми депутатами в количестве 55-ти (против девяти из ЕС)? Хотя тут уже в другом дело…

Как только мне, как, наверное, и любому нормальному одесситу, захотелось воскликнуть «Наша взяла!» и успокоиться хотя бы на том, что с безоговорочным клеймом позора будут ходить лишь девять мироедов, как «слился» и упомянутый глава райсовета Виталий Барвиненко — мол, не было никакого голосования за памятный знак. Якобы депутаты голосовали за ряд обращений скопом, а потом устроили «провокацию» и «политические игрища».

В качестве подтверждения он опубликовал в Фейсбуке то самое обращение шарийца, в котором действительно говорится не о памятном знаке, а о «создании рабочей группы, которая должна разработать пропозиции по увековечиванию памяти жертв трагедии 2 мая» (что, по большому счету, суть вопроса не особо меняет). «Вы видите в этом документе что-то об установке памятного знака? Нет. И я не вижу», — написал Барвиненко в оправдание. Перед СБУ может, а может, в целом перед фашистским режимом. А то, что в одесситов опять плюнули, словно и не считается…

А я ведь вам все время говорю — не просите у оккупанта, не верьте, не унижайтесь. Чему и был выше красноречивый пример.