Парламент Болгарии одобрил поставку Украине сотни БТР советского производства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Народное собрание Болгарии большинством голосом одобрило инициативу нового проевропейского правительства о поставке военной технике Украине.

Подобное решение отличается от стратегии предыдущего кабинета, не желавшего вмешиваться в российско-украинский конфликт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», болгарские депутаты проголосовали за поставку бронемашин Киеву 148 голосами «за», в то время как «против» были 52 народных избранника.

Речь идет о сотне БТР советского производства, которые были закуплены Софией в восьмидесятых годах прошлого века и ни разу не использовались.

«Болгарии больше не нужна эта техника, которая может стать ценной поддержкой для Украины в ее борьбе против России за сохранение своей независимости и территориальной целостности», – говорится в решении правительства Болгарии.

Против поставок бронемашин Киеву выступили социалисты и молодое правое патриотическое движение «Возрождение», стоящее на русофильских позициях, осудившее местных западников за «измену и позор».