Парламент Болгарии одобрил поставку Украине сотни БТР советского производства

Алексей Топоров.  
21.07.2023 23:46
  (Мск) , Белград
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Балканы, Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Проституция, Украина


Народное собрание Болгарии большинством голосом одобрило инициативу нового проевропейского правительства о поставке военной технике Украине.

Подобное решение отличается от стратегии предыдущего кабинета, не желавшего вмешиваться в российско-украинский конфликт.

Народное собрание Болгарии большинством голосом одобрило инициативу нового проевропейского правительства о поставке военной технике...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», болгарские депутаты проголосовали за поставку бронемашин Киеву 148 голосами «за», в то время как «против» были 52 народных избранника.

Речь идет о сотне БТР советского производства, которые были закуплены Софией в восьмидесятых годах прошлого века и ни разу не использовались.

«Болгарии больше не нужна эта техника, которая может стать ценной поддержкой для Украины в ее борьбе против России за сохранение своей независимости и территориальной целостности», – говорится в решении правительства Болгарии.

Против поставок бронемашин Киеву выступили социалисты  и молодое правое патриотическое движение «Возрождение», стоящее на русофильских позициях, осудившее местных западников за «измену и позор».

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