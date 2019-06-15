Партии Зеленского советуют закатать губу

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Виртуальная партия Владимира Зеленского «Слуга народа», скорее всего, повторит судьбу аналогичного проекта мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь», представители которого после Евромайдана зашли в Верховную Раду как «свежие» и «молодые» лица, но быстро растеряли рейтинг, оказавшись не лучше остальных украинских политиков.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, сейчас мы видим повторение «Самопомощи». Давайте вспомним, как она рождалась. Я тогда дружил с Аней Гопко, хорошо помню, как она шла, «Воля», кажется, партия такая. И они тогда решили, что: «Вы знаете, давайте сделаем партию «за всё хорошее против всего плохого на основе новых лиц». Копия, один-в-один, если я не ошибаюсь. Я тогда сказал: «Аня, конечно, иди, давай иди, будем менять, всё будем менять». И, действительно, появилась фракция «Самопомощь».

Она зашла. Никакой идеологии я не увидел, я сам из Львова, прекрасно знаю, что это такое, никакой идеологии я там не увидел, там была идея новых лиц, «за всё хорошее против всего плохого», либеральная, как раз там взгляд: «Давайте всё продадим, и оно как-то там катится дальше». И, собственно, чем закончилось, мы видим сегодня. Тем, что отдельные, оказывается, депутаты фракции «Самопомощь» – это бриллианты в чей-то короне, другие где-то повыходили куда-то, третьи, оказывается, работали уже очень давно в других партиях.

А всё почему? Потому что все объединились: «Я за хорошее, вы за хорошее, но в одной партии мы не можем быть, потому что методы достижения «всего хорошего»: вы хотите продать землю, а я нет; вы выступаете за то, чтобы обрезать права и свободы человека, потому что нет механизма защиты, а я стою за создание механизмов, а не вырезание этого из Конституции». Поэтому идеология важна для партии», – рассказал Чаплыга.

Интересно, что присутствующая в студии соратница Юлии Тимошенко депутат Верховной Рады Александра Кужель предостерегла членов «Слуги народа» о последствиях претензий на единоличное большинство в новом парламенте.

«Заканчивайте эту мантру, что нужно прийти монопольной партией. Родные мои, вам надо будет отвечать через сто дней и, поверьте, парламент можно разогнать через два-три месяца», – сказала Кужель.