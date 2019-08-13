Партия Шария все-таки получила госфинансирование – помог лично Зеленский

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

11 политических партий, среди которых и партия видеоблогера Анатолия Шария, получили бюджетное финансирование, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду список утвердило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

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Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили:

“Слуга народа”;

“Оппозиционная платформа – За жизнь”;

“Всеукраинское объединение “Батькивщина”;

“Европейская солидарность”;

“Голос”;

“Радикальная партия Олега Ляшко”;

“Сила и честь”;

Оппозиционный блок”;

“Украинская стратегия Гройсмана”;

“Партия Шария”;

“Всеукраинское объединение “Свобода “;

Первые пять партий преодолели пятипроцентный барьер и прошли в парламент 9 созыва.

Представитель НАПК Наталья Корчак сообщила, что все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из бюджета, в частности открыли отдельный гривневый счет в банке.

Согласно закону “О политических партиях в Украине” политическая сила имеет право на государственное финансирование, если на выборах получила свыше 2 процентов голосов избирателей.

Отметим, сразу после выборов контролируемые основными олигархами телеканалы развернули агрессивную очернительную кампанию в отношении блогера Анатолия Шария и его партии, с целью лишить его под надуманными предлогами госфинансирования в обход закона. По данным телеграм-канала “Легитимный”, решение по Шарию принимал лично президент Владимир Зеленский.

“Наш инсайд оказался верным, что за Шария “замолвил” словечко лично Президент Зеленский, который обязал прекратить “травлю” блогера. Сегодня НАПК официально одобрило госфинансирование для всех партий, которые набрали больше 2-х%. Партия Шария в этом списке”, – говорится в сообщении.

Наблюдатели замечают, что в последнее время Шарий, продолжая критиковать различных представителей Зе-Команды,, воздерживается от персональных выпадов в сторону Владимира Зеленского и его самого ближайшего окружения.