Партия Вакарчука – за языковой геноцид Донбасса

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия «Голос» в Верховной Раде, возможно, поддержит инициативы команды Владимира Зеленского касательно языков национальных меньшинств, однако статус украинского языка, как государственного, пересмотру не подлежит.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил замглавы партии «Голос» Ярослав Юрчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если команда Зеленского возьмётся за закон о языках национальных меньшинств, который мы обязались разработать как развитие закона о языках, мы всячески поддержим и будем помогать, потому что регулировать эту сферу языкового законодательства тоже нужно.

Если будут какие-то попытки пересмотреть возможность функционирования государственного языка, мы будем этому противодействовать всеми доступными методами, с оглядкой на то, что на самом деле украинский язык, особенно после времён Советского Союза и периода Януковича, закона Кивалова, нуждается в защите и развитии», – рассуждает Юрчишин.

На вопрос ведущей, может ли особый статус русского языка в Донбассе стать ключом к миру, замглавы «Голоса» категорически открестился от такой возможности стандартными отговорками о «российских танках» и «абсолютной неущемлённости» русского языка на Украине.

«Это сомнительно, ибо как только появляется особый статус русского языка там, сразу же появляются российские танки для того, чтобы «защищать» людей, у нас уже есть российские танки там. Поэтому, что мы добудем особым статусом этого языка, который не нуждается в особом статусе, потому что он на Украине не ущемляется, как и ни один другой язык? Поэтому я думаю, что пока такой инициативы нет, это достаточно обобщённо можно комментировать, но мы точно будем против», – добавил соратник Вакарчука.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.