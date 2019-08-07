Партия «Зе» – логический конец украинской самобытности

07.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» начала новый тренинг, организованный американской компанией «USAID», что свидетельствует о полной зависимости нового украинского политикума от США.

Об этом в эфире канала «News Front» заявил бывший украинский политзаключённый Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно в Трускавце проходил тренинг для депутатов от партии «Слуга народа». Мне это событие мало интересно. Но вот следующий тренинг для депутатов, который начался вчера (читай – позавчера) для меня гораздо более интересен. Потому что его проводит не кто-нибудь, а агентство «USAID».

Не правда ли, интересно – организация, которая напрямую финансируется правительством США на 100%, под Киевом тихонечко, без прессы проводит тренинг для народных депутатов Украины.

Данный тренинг организовывает заграничная контора, которая имеет в мире достаточно спорную репутацию, если не сказать – очень серьёзно подмоченную», – сказал он, в подтверждение своих слов приведя несколько выдержек из интернета.

Также, по мнению Дмитрия Васильца, Киев очень похож на город, оккупированный ЕС и НАТО из-за обилия символики этих организаций на госучреждениях.

«Я недавно проезжал на площади Ленина, некоторые люди сейчас называют её Европейской площадью. Смотрю и вообще не могу понять – такое ощущение, что мы давно вступили в НАТО, что у нас давно везде Европа. Потому что логотип НАТО висит прямо над площадью Ленина, а флаги Евросоюза растыканы чуть ли не по каждому государственному учреждению.

Когда я наблюдаю этот цирк, когда на наших государственных учреждениях висит символика ЕС, НАТО – то ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО, то ли это такая гибридная форма оккупации», – пожаловался он, посоветовав украинским чиновникам пересмотреть этот вопрос.