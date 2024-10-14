Партнеры все активнее толкают нас на изменение позиции – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
14.10.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Западная помощь Украине явно не будет увеличиваться – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная помощь Украине явно не будет увеличиваться – скорее, все произойдет с точностью до...

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«Высоки шансы, что в части ПВО Украина еще что-то получит, но добра на то, чтобы прикрыть небо западной Украины польскими комплексами «Пэтриот»… я думаю, что европейские партнеры не будут заниматься непосредственно охраной неба Украины, этого точно не будет. Равно, как и разрешения на удары дальнобойным оружием.

Поэтому, увы, мы стоим перед очень неприятным для нас выводом относительно того, что партнеры, прежде всего США, мягко, но деликатно и все более заметно подталкивают к изменению позиции и изменению стратегии», – заявил Золотарев.

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