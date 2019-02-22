Партнёр Порошенко кошмарит Фирташа в Северодонецке

22.02.2019, Северодонецк, Владимир Гладков

В занятом украинской армией городе Северодонецк (на референдуме поддержал создание ЛНР, но был захвачен Киевом) прошел пикет перед заводом «Азот». Порядка сорока работников электросетей требовали от руководства предприятия выплатить долг за энергоснабжение в размере 158 миллионов гривен.

Об этом сообщает телеканал «UA: Донбасс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие окружили админздание завода и выкрикивали в мегафон: «Верните наши деньги», а также держали в руках плакаты с призывами: «Грабьте олигархов, а не энергетиков», «Имейте совесть оплатить долги!».

Никто из руководства предприятия к митингующим не вышел, а внутрь административного здания никого не пропустила охрана.

При этом энергетики не могут отключить химзавод от электроснабжения, так как это может спровоцировать экологическую катастрофу.

Отметим, что производящее азотные удобрения предприятие «Северодонецкое объединение Азот» входит в холдинговую группу «Ostchem Holding AG», которая принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Местными электросетями владеет группа «Энергетический стандарт», которая принадлежит бизнесмену Константину Григоришину. Украинские СМИ называют его давним партнером президента Петра Порошенко.