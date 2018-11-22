Парубий сгонял депутатов в зал – Голосуйте! Будем морочить голову «агрессору» в судах!

22.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Верховная Рада Украины приняла закон о продолжении деятельности предприятия «Черноморнефтегаз», которое уже давно является собственностью России. Киев рассчитывает сохранить номинальную структуру, чтобы затем вести судебные споры с РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что до оккупации Россией части территории Украины данное общество было одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, которое добывало около 2 миллиардов кубических метров газа на шельфе Черного и Азовского морей. Однако в результате аннексии «Черноморнефтегаз» потерял доступ к большинству своих месторождений и добывающих активов», – сообщила представитель президента Ирина Луценко, чей муж-генпрокурор также является президентским кумом.

Она напомнила, что 13 марта парламент уже принял закон, направленный на «сохранение» АО «Черноморнефтегаз».

«Благодаря чему было не допущено банкротство этого общества, а также продлено действие специальных разрешений на пользование недрами, которые являются составной доказательной базой в международных судах против России», – сказала Луценко.

«Данным проектом предлагается установить, что на период временной оккупации Украины «Черноморнефтегаз» открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению производственной деятельности, деятельности по защите имущественных прав в судах, а также погашение задолженности перед кредиторами и бюджетом. Такой счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины по предложению НАК «Нафтогаз», – пояснила она.

После рассмотрения правок началось голосование. Первая попытка вышла неудачной.

«Каждый раз, когда вы опаздываете на голосование, мы стыдим Верховную Раду Украины, – объявил депутатам спикер Андрей Парубий.

«Коллеги, я еще раз поставлю на голосование, если не будет голосов – вот выходят сейчас из зала депутаты – если не будет голосов, закон будет отклонен. Закон, которого ждали несколько месяцев, который является критически важным, может быть отклонен только из-за отсутствия дисциплины», – добавил Парубий.

Затем вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко попыталась призвать депутатов к порядку.

«Это санкции, это реальные санкции против России, нам нужно их подать. «Самопомощь», ну вы хоть почитайте закон! Что вы делаете?», – сокрушалась она.

«Коллеги, я ставлю закон на голосование в последний раз. А потом вы говорите на эфирах о том, сколько раз мы голосуем. Я это делаю из-за вашей недисциплинированности!» – заявил Парубий и вновь поставил закон на голосование.

Спустя несколько попыток проголосовать закон все же был принят.