ПАСЕ превратилась в место для сведения счётов между государствами – сенатор РФ

27.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Вернувшись после четырёхлетнего перерыва в ПАСЕ, российская сторона вынуждена констатировать, что проблемы в организации не только никуда не делись, но и даже выросли за последний год.

Об этом в ходе заседания Комитета СФ по международным делам заявил экс-посол РФ в США, сенатор Сергей Кисляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже почти год, как вернулись после четырехлетнего перерыва в ПАСЕ, и я должен с большим разочарованием сказать, что накопившиеся за последнее время проблемы в организации никуда не девались, а наоборот они продолжают наращиваться.

Что обращает на себя внимание, прежде всего, что ПАСЕ всё больше и больше становится местом для сведения счетов между государствами, для проведения коллективных политических односторонних кампаний против других государств, и тем самым похищается объединительная повестка дня этой организации. Должен с большим разочарованием сказать, что никуда это не девалось и за этот год может даже выросло.

Если посмотреть на все дискуссии, которые проходили за последнее время, мы видим довольно жесткие перепалки между нашими армянскими и азербайджанскими друзьями, постоянные попытки использовать организацию в антироссийских целях противниками России, столкновения между греческими депутатами и турецкими.

Мы знаем, что есть противоречия, мы, разумеется, понимаем , что они тоже никуда не денутся, но в ПАСЕ они не разрешимы, а в результате объединительная повестка дня всё больше и больше уходит на второй план. Это, конечно, нас разочаровывает», – заявил Кисляк.

«Разочарованы тем, что механизмы организации оказались неспособны заняться всерьез неприемлемыми для современной Европы явлениями, такими как национально-языковая дискриминация, безгражданство – феномен, который мы унаследовали с прошлого века.

В XXI веке в цивилизованной Европе есть десятки тысяч людей, которые лишены, строго говоря, по исторически-политическим мотивам простого права на гражданство!

Мы видим в последние годы рост героизации нацистов, фальсификации истории Второй мировой войны, и мы считаем, что ПАСЕ могла бы и должна бы больше сконцентрироваться на таких проблемах, потому что именно они будут определять характер гуманитарного и человеческого пространства в Европе в дальнейшем», – добавил сенатор.

Кроме того, по его словам, не изменились в ПАСЕ и процедура санкционного давления.

«Мы считаем, что с принятием решения о введении новой трёхкомпонентной системы, принятием решения о санкционировании государств, которые не выполняют обязательства в рамках ПАСЕ, с принятием этого решения, должны были быть приведены в порядок и правила процедуры самого ПАСЕ.

Из которых должны быть полностью исключены те неправомерные механизмы, которые были использованы для борьбы с Россией, если называть вещи своими именами», – отметил Сергей Кисляк.