ПАСЕ приняла антироссийское решение-фальшивку о «голодоморе-геноциде»

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала «геноцидом украинского народа» т.н. «голодомор» – голод в Украинской ССР 1932-33 годов, который, по официально утвержденной в Киеве версии, был якобы организован Москвой с целью наказания украинских крестьян, стремившихся к выходу из Советского Союза.

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, назвал решение ПАСЕ «исторической справедливостью».

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«Голодомор – это ответственность Москвы… Россия будет за это отвечать», – пригрозил Ермак.

Российский политолог Сергей Марков указывает, в чём заключается ложь исторической фальшивки Киева, которую признала ПАСЕ.

«Историками абсолютно доказано, что голод 1932 – 1933 годов был во всех основных республиках СССР. Причем больше всего погибли русские в РСФСР. А больше всего в пропорции погибли русские и казахи в Казахстане. Хотя и на Украине это тоже была ужасная трагедия. Но вместе с другими народами, а не отдельно украинцев. ПАСЕ уже принимала в 2006 году резолюцию по Голодомору и четко указала, что это была общая трагедия всех народов. Я тогда отвечал за эту резолюцию в российской делегации и хорошо помню дискуссии. Поэтому новая резолюция ПАСЕ – это ревизионизм и отрицание ПАСЕ своей собственной резолюции. И причина отказе ПАСЕ от самой себя ясна – русофобия как форма расизма. Именно расизмом в форме русофобии тяжело больна ПАСЕ. Поэтому ПАСЕ стала врагом свободы, демократии и гуманизма и ПАСЕ убивает Европу», – пишет Марков.

Сенатор Константин Косачев считает, что сегодняшнее решение ПАСЕ доказывает, что Россия поступила верно, покинув эту организацию.

«Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую. А весь этот банкет – за счет европейских налогоплательщиков, которые теперь вынуждены содержать сразу два «европарламента» с одной повесткой, одной идеологией и полным отсутствием не только демократического разнообразия, но уже и здравого смысла. Идея объединения Европы почила в бозе», – пишет Косачев.