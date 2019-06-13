13.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина
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Паспортизация иностранными документами проходит по всему периметру Украины

Жители Буковины и Закарпатья в массовом порядке получают паспорта соседних государств.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Николай Давидюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паспортизация происходит по всему периметру Украины, не только Восток», – сказал эксперт.

Он также обратил внимание на свежую социологию, которая показала рост сепаратистских настроений в западных регионах Украины.

«По оценкам экспертов на Буковине, например, порядка 100 тысяч паспортов. Мы говорим о Донбассе, но закрываем глаза на то, что творится на Буковине или в Закарпатье», – возмутился Давидюк.

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