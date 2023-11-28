Патриарх Кирилл выступил перед Путиным с жёсткой речью о беззаконии мигрантов

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Глава РПЦ Патриарх Кирилл выступил с беспрецедентной жесткой речью о проблеме мигрантов в России. Его выступление на Всемирном русском народном соборе несколько раз прерывали аплодисменты. В собрании по видеосвязи участвовал и президент Владимир Путин. Он слушал предстоятеля Русской Церкви, делая пометки.

Патриарх Кирилл несколько раз напомнил, что лоббисты массового завоза мигрантов объясняют это благом для экономики России, которая нуждается в дешевой рабочей силе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современный миграционный процесс, их текущий характер, представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его духовно-культурного ядра. Сейчас в публичном пространстве популярна идея, что мигранты – это конкурентная рабочая сила, а потому общество должно смириться с последствиями, которые несет практически ничем не ограниченный завоз иностранной рабочей силы… Допускаю, что обойтись сегодня совсем без миграционных потоков в экономическом плане довольно сложно. Но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться. Массовый поток мигрантов, не владеющих русским языком, не владеющих должным представлением о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а, следовательно, не способных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов. Приводит к деформации единого правового, культурного, языкового пространства страны. В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо этого замалчивать!» – сказал Патриарх.

По его словам, «сводки новостей, к сожалению, пестрят сообщениями об агрессивном поведении мигрантов».

«Случаи оскорбления женщин, насилия в их адрес, неуважения к пожилым людям – все это вызывает справедливое негодование очень многих наших соотечественников, желающих видеть более строгое и внимательное отношение к данной проблеме со стороны правоохранительных органов и государственных властей», – сказал глава РПЦ.

Он напомнил, что для русскоязычных выходцев из бывшего СССР получить паспорт РФ сегодня зачастую сложнее, чем мигрантам из стран с отличающейся от России культурой.

«Помимо экономической выгоды существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества… Ценность прибыли не может быть выше ценности государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлениях. Нужен процесс изучения этой проблемы. Ни в коем случае нельзя заталкивать ее в какой-то угол и говорить, что ничего не происходит. Или просто отвечать: «А иначе мы не можем – у нас не хватает трудовых резервов». Это проблема должна быть на столе – и общественного обсуждения, и, конечно, при принятии государственных решений», – призвал глава Русской Церкви.