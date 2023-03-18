Патриотическая оппозиция Сербии провела акцию протеста против «сдачи Косово»

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Под лозунгом «Нет капитуляции!» сторонники патриотических оппозиционных партий Сербии провели вечером 17 марта в Белграде акцию протеста против принятия властями страны так называемого франко-немецкого плана урегулирования отношений с Косово.

Акция прошла накануне переговоров президента Сербии Александра Вучича с «премьером Республики Косово» Альбином Курти и западными посредниками, которые 18 марта проходят в Охриде (Северная Македония), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию протеста организовали три правые оппозиционные партии – «Двери» (лидер Бошко Обрадович), «Заветники» (Милица Джурджевич Стаменковски) и Новой демократической партии Сербии (Милош Йованович), – которые вместе имеют 28 из 250 мест в парламенте Сербии. На акцию собрались несколько тысяч людей, при этом организаторы отмечали, что полиция препятствовала приезду на неё людям из других городов (факты остановки автобусов действительно были зафиксированы).

Участники акции протеста, собравшиеся перед Храмом Святого Савы, прошли по бульвару Освобождения, площади Славия и улице Короля Милана к Андричевому венцу, где находится администрация президента Сербии. Неподалёку от неё, через дорогу от памятника российскому императору Николаю II, была установлена ​​сцена, с которой выступали лидеры оппозиционеров.

У собравшихся было три требования: отклонение франко-немецкого плана нормализации отношений между Белградом и Приштиной, который они называли «сдачей Косово», отставка Вучича и немедленное назначение досрочных президентских выборов. На акции виднелись лозунги «Нет капитуляции», «Косово – сердце Сербии», «Сербия помнит», «Не отдадим святыни», звучали оскорбительные кричалки в адрес Александра Вучича.

Группа мужчин в балаклавах, некоторые из них с шевронами ЧВК «Вагнер», развернула плакат «Народ и церковь на защиту страны, единственное решение против измены». Кроме того, на акции скандировали «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз», «Сербия, Россия», «Да здравствует Путин», также были замечены российские флаги.

Как сообщал «ПолитНавигатор», франко-немецкий план урегулирования отношений между Белградом и Приштиной предусматривает фактическое признание со стороны Сербии независимости «Республики Косово», провозглашённой албанскими сепаратистами в сербском крае Косово и Метохия.