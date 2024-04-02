«Патриотов России не допустим» – Томас Бах гарантирует российским участникам Олимпиады весь набор унижений

Елена Острякова.  
02.04.2024 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Спорт, Украина


Международный олимпийский комитет (МОК) создал специальную службу для слежки за российскими спортсменами.

Об этом президент МОК Томас Бах заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими от имени африканского политика,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Международный олимпийский комитет (МОК) создал специальную службу для слежки за российскими спортсменами. Об этом...

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«Теперь те, кто поддерживает российское правительство, в этом не могут принять участие. У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. Они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх», – отметил Бах.

Видимо, квалификация слежки чиновников МОК его не удовлетворяет, потому что он решил привлечь «специалистов» с Украины.

«Мы не только предлагали, но и просили украинскую сторону предоставить нам информацию о поведении таких российских спортсменов или чиновников», – сказал Бах.

Он уверен, что даже несмотря на все эти издевательства,  российские спортсмены приедут на Олимпиаду в Париже, чтобы выступить без флага и гимна. Бах поставил российскому НОК в пример Белорусский НОК, который принял все унизительные условия.

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