«Патриотов России не допустим» – Томас Бах гарантирует российским участникам Олимпиады весь набор унижений
Международный олимпийский комитет (МОК) создал специальную службу для слежки за российскими спортсменами.
Об этом президент МОК Томас Бах заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь те, кто поддерживает российское правительство, в этом не могут принять участие. У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией. Они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх», – отметил Бах.
Видимо, квалификация слежки чиновников МОК его не удовлетворяет, потому что он решил привлечь «специалистов» с Украины.
«Мы не только предлагали, но и просили украинскую сторону предоставить нам информацию о поведении таких российских спортсменов или чиновников», – сказал Бах.
Он уверен, что даже несмотря на все эти издевательства, российские спортсмены приедут на Олимпиаду в Париже, чтобы выступить без флага и гимна. Бах поставил российскому НОК в пример Белорусский НОК, который принял все унизительные условия.
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