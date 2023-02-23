ПЦУ объявила, что братия Киево-Печерской лавры готова перейти к раскольникам

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Многие монахи Киево-Печерской лавры якобы готовы отказаться от каноничной украинской веры и перейти в ПЦУ сразу же после того, как Киев примет решение об отнятии монастыря.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил епископ созданной из раскольников под патронатов Константинопольского патриархата ПЦУ Евстратий Зоря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем информацию, что когда украинское государство примет решение относительно использования монастыря Московского патриархата и если будет разорван соответствующий договор, то позиция украинской церкви может быть поддержана большей частью братии Киево-Печерской лавры», – сказал раскольник.

Зоря уверен, что этот процесс будет носить мирный характер.

«И так же, как мирно происходят богослужения ПЦУ в верхней Киево-Печерской лавре, так же, хотя это процесс и более длительный, но постепенно весь комплекс Киево-Печерской лавры станет украинской святыней. Будет служить украинской церкви, для блага украинского народа, и перестанет быть рассадником Русского мира», – пообещал епископ.