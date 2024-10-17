Пентагон безнадежно отстал от российской армии – американский полковник

Елена Острякова.  
17.10.2024 16:32
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Армия США долго почивала на лаврах и в результате стала анахронична, а офицеры «застряли в прошлом и подталкивали украинцев к глупым поступкам».

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия США долго почивала на лаврах и в результате стала анахронична, а офицеры «застряли...

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«Мы пришли к этой битве (я говорю как о нас, так и об украинцах) совершенно неподготовленными к борьбе с русскими. Русские стремительно и решительно перешли в 21-й век. Они создали ударный комплекс и обучили свои сухопутные войска действовать в его рамках.

Мы не осознаем, что это меняет войну, все это, возможно, благодаря точным технологиям, цифровизации, ракетам и гиперзвуку. Все это в совокупности радикально меняет характер войны», – сказал Макгрегор.

Он считает, что Пентагон уже не нагонит отставание.

«А мы живем в середине 20-го века и настолько отстали в своем мышлении, что уже не можем наверстать упущенное. Мы готовы сражаться не просто в прошлой войне, а в войне 50-летней давности», – заключил Макгрегор.

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