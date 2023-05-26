Пентагон обещает продолжить оснащение Украины, но признает «факторы риска»

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США будут снабжать Украину все более серьезным вооружением и обучать ее военных. Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Остин подчеркнул, что чем более совершенной оружие США поставляют Украине, тем больше возникает рисков.

США будут снабжать Украину все более серьезным вооружением и обучать ее военных. Об этом...

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«В плане цели Украины и кампании Украины – пускай украинцы сами решают. Наша цель – это убедиться в том, что мы обеспечиваем их всем необходимым для того, чтобы иметь возможность защищать свою суверенную территорию. Это страна, которая находится в состоянии серьезной войны. И то, что мы делаем сейчас, с нашей стороны, мы обучаем военнослужащих обращению с современным оружием, они возвращаются на поле боя и используют эти навыки», – сказал глава Пентагона.

По его словам, это «очень сложный процесс, связанный с определенными факторами риска», а потому «необходимо балансировать различные факторы».

«Чем более серьезное и совершенное это оборудование, тем более серьезное значение имеет обучение обращению с этим вооружением. И мы делаем все необходимое для того, чтобы они достигли успеха», – резюмировал Остин.

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