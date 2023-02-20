Пентагон планирует начать наступательную биологическую войну против России и Китая

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В Казахстане и Киргизии резко активизировалась деятельность американцев, направленная на развитие сети военно-биологических объектов и появление новых проектов и программ исследований двойного назначения.

Фактические при поддержке властей государств, входящих в ОДКБ, на их территории легально ведется биологическая разведка и закрытая деятельность сотрудниками Пентагона.

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Так, в конце прошлого и в начале этого года Казахстан посетили эмиссары Агентства по уменьшению угроз DTRA при министерстве обороны США, которые встретились с чиновниками профильных министерств и сотрудниками НИИ и лабораторий, работающих по их программам и совместным проектам.

При этом темой встреч и переговоров стало, казалось бы, нейтрально-мирная тема «помощи» в деле бесперебойности работы, курируемых ими объектов.

Официально оно называется так: «Обеспечение безопасности и надежности работы лабораторий ЦРЛ и НИИПББ в Казахстане посредством повышения квалификации персонала в области обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий».

Что интересно сообщение об этой встрече на сайте посольства США в РК через несколько недель после опубликования было удалено.

Впрочем, уже с 2022 года в США проводятся тренинги типа «Меры безопасности при перевозке опасных грузов» для персонала Казахстанского центра биолого-эпидемической инспекции и мониторинга научно-практической практики. И преподавал казахстанским сотрудникам, работающим по программам Пентагона и министерства обороны Великобритании Richard Weller, главный эксперт Тихоокеанского Северо-Западного национального лабораторного исследовательского центра.

Но в действительности американские военные биологи приезжали с целью проинспектировать собственные объекты. В частности, в республике расположены не менее пяти филиалов американских референтных биолабораторий, в которых на протяжении восьми лет работают специалисты из Института микробиологии бундесвера, лаборатории в Портон-Дауне и Медицинского центра ВМФ США. И – Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) третьей степени защиты в Алматы.

На этих объектах уже проведено 28 исследовательских проектов и существует реальная угроза переноса оборудования и программ, которые применялись американцами на Украине.

Но самое главное то, что представители Пентагона приехали пролоббировать ускорение процесса строительства своей на юге Казахстана новой лаборатории высшей степени защиты BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов, которая сейчас возводится при участии министерства индустрии РК.

Что интересно для осуществления данных работ, в том числе и якобы для «обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий» предполагается использовать компании подрядчики, многие годы, работающие на Пентагон и засветившиеся в «незалежной» – CH2M Hill и Black & Veatch Special Projects Corp.

При этом та же Black&Veatch (BV) как раз работала на Украине в деле обеспечения работы 36 лабораторий совместно со скандально известной Metabiota, связанной с сыном Байдана Хантером. В этих проектах с этими американскими военными подрядчиками со стороны Киева точно так же, как сейчас в Казахстане, работали: Министерство здравоохранения Украины, Национальная академия аграрных наук Украины и Государственная ветеринарная служба Украины.

Теперь эта калька переносится на Казахстан со всеми вытекающими последствиями. При этом подобное не является чем-то новым, а лишь углублением так называемого сотрудничества, в результате которого нужно ожидать появления в сети лабораторий новых объектов, а соответственно нового оборудования и новых патогенов для проведения «исследований».

Мы уже писали, что год назад, до марта 2022 года Великобритания направила в Алматы большое количество образцов штаммов вирусов, лабораторного оборудования, диагностических средств и так далее. Это всё было доставлено из офиса Центра по контролю и профилактике заболеваний США через британскую транспортную компанию «WN Shipping».

А в январе 2022 года Казахстанский научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга и Национальная служба Соединенного Королевства по внешней оценке качества микробиологических исследований (Отделение безопасности Министерства здравоохранения Великобритании), подписали «Договор о внешних услугах по обеспечению качества в области микробиологии».

И сейчас американские и британские военные биологи совместно с казахстанскими сотрудниками помимо крымско-конголезской лихорадки, омской геморрагической лихорадки активно занимаются изучением чумы.

В частности, выделены целые проекты: «Популяционные экологические варианты носителя, переносчика и возбудителя чумы в Среднеазиатском природном пустынном очаге чумы» и «Влияние Rickettsia spp. на приспособляемость и развитие Yersinia pestis в блохах, являющихся переносчиком чумы в Республике Казахстан».

Деятельность по изучению чумы напрямую касается и соседней Киргизии, где американские чиновники от Госдепа, ЮСАИД и Пентагона уже несколько последних лет добиваются открытия своей лаборатории. Как известно в 2011-м из-за протестов общественности в столице КР местные власти отказались предоставлять право американской военной компании Smith Carter возводить подобный объект. Но что интересно, офис Smith Carter в Бишкеке работает сейчас и поныне.

Еще в прошлом году в киргизской прессе появились публикации, где говорилось о том, что Минздрав США готов был предоставить значительные средства для исследований сибирской язвы и чумы в Киргизии. Затем стало известно, что по инициативе помощника главы Госдепа по делам региона Дональда Лу даже была подобрана территория для возведения такого объекта в Нарынской области республики.

И тут воочию вскрывается зачем американцам понадобилось во чтобы то ни стало открыть свою лабораторию и объединить усилия с казахстанским ЦРЛ по изучению местной разновидности чумы.

Дело в том, что еще в 2016 году в Монголии была зафиксирована вспышка чумы среди сурков и она сразу же перекинулась на территорию Российской Федерации. В итоге появились и заболевшие как граждане Монголии, так и России, которых удалось спасти только при участии московских медиков.

Но самое важное, что монгольскими специалистами удалось установить, что вспышка была вызвана не местной эндемичной формой, характерной для данной территории – Eersinia pestis SSP. Altaika, а более вирулентной, то есть заразной и быстро распространяемой киргизской – Eersinia pestis SSP. Pestis.

И как раз в это время в том же Байан-Ульгийском аймаке, где произошла вспышка опаснейшего заболевания, пребывала группа американских военных, которая по соглашению с правительством Монголии проходила там стажировку. А среди этой делегации оказался не случайно и военный биолог сержант Шон Томпсон, являющийся еще и доктором биологических наук Техасского университета.

При этом янки смогли провезти на родину Чингиз-хана два закрытых контейнера с оборудованием и материалами, которые не подлежали досмотру на границе. А до этого в Киргизии побывали американские специалисты вирусологи, которые занимались сбором возбудителей различных недугов. При этом Вашингтон вёл переговоры с Бишкеком о передаче советской коллекции патогенов для «изучения».

Интересно, что в прошлом году опять-таки в Монголии были арестованы за проведение биологического шпионажа, а также по подозрению по подготовке очередной такой диверсии двое граждан Казахстана, действовавших в интересах США. После чего Госдеп и МИД РК одновременно предпринимали неимоверные усилия для их вызволения.

Выходит, что казахстанские и киргизские патогены чумы, сибирской язвы так важны для Пентагона именно для модернизации их в лабораторных условиях, а затем для активного применения в целях осуществления диверсий в отношении России, Китая и соседних стран. Поэтому прогнозируемое появление американской лаборатории в Киргизии также будет направлено для ведения биологической наступательной войны против потенциальных противников.

Это уже не первая диверсия американцев подобного рода с использованием патогенов из Средней Азии, так как в 2013-м собранные клещи и возбудители в степях Казахстана крымско-конголезской лихорадки через дипломатических курьеров посольства США были перевезены в Центр имени Лугара в Грузии. И уже в 2014-м после модификации в лаборатории были распространены в южных регионах Российской Федерации в результате чего погибло несколько россиян.

Поэтому в Бишкеке и в Астане должны крепко еще раз подумать над тем стоит ли идти по пути рискованной игры, предоставляя свои территории для военно-биологических экспериментов и полигонных исследований США, Великобритании и ФРГ, подставляя под удар собственные народы. Особенно это касается Киргизии, которая до последнего отказывалась размещать у себя подобные объекты.