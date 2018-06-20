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20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Украина

Перед посольством Венгрии в Киеве националисты растоптали чучело Орбана


Сегодня в Киеве перед посольством Венгрии украинские националисты протестовали против того, что они называют “вмешательством правительства Венгрии в дела Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

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Примерно 70 членов организации Киевская Волонтерская Сотня требовали от Венгрии прекратить раздавать гражданам Украины венгерские паспорта и агитировать за обучение закарпатских венгров на венгерском языке.

«На нашей богом данной земле будет только один язык – это украинский. Венгерские школы должны быть, но только в самой Венгрии! В Украине дети будут учиться только на родном языке – украинском!», – заявляли организаторы акции.

К посольству пикетчики принесли чучело, символизирующее премьер-минстра Венгрии Виктора Орбана. Сначала националисты пытались поджечь чучело, а затем бросили его на землю и растоптали.

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