Переданные Украине британские тральщики оказались не у дел

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У причалов в Великобритании замечены минные тральщики «Чернигов» и «Черкассы», которые были переданы Лондоном Киеву.

Об этом в своем блоге пишет украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Тральщик «Черкассы» M311 был замечен в Британии вместе с тральщиком «Чернигов» M310 в районе шотландского побережья. Это не те же украинские тральщики, один из которых в 2014 году сопротивлялся россиянам на базе Военно-Морских Сил в Донузлаве, хотя цифры их бортовых номеров совпадают. Класс этих кораблей Sandown, они построены в Британии, их отремонтировали, назвали в честь захваченных украинских кораблей и вскоре передадут ВМС Украины», – уверен Цаплиенко.

При этом, опрошенные «ПолитНавигатором» военные эксперты сомневаются в том, что в обозримом будущем списанные британские корабли попадут в украинские порты.

«Это бэушные» списанные тральщики Великобритании. Естественно, там сделан какой-то ремонт, но вопрос, как они доставят на Черное море их, когда проливы закрыты для стран-участниц конфликта. Эти тральщики на данный момент уже ничего не решают. Они могут появиться тогда, когда специальная военная операция закончится. И что там будет с Украиной – никому не ведомо. Любая цель, которая появится в Черном море, украинского флота, будет законной целью для Черноморского флота», – отмечает капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

По мнению его коллеги, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, британские тральщики сегодня не представляют особой ценности для украинских ВМС, которые были фактически уничтожены и свелись до уровня речной флотилии, максимум, на что они способны – это нести функцию флагманов ВМСУ.

«Английские тральщики представляют интерес для ВМС Украины, которые на сегодняшний день практически полностью уничтожены, а то, что существует, сведено к формированию Днепровской флотилии разнородных сил, состоящей из катеров, переданных американцами и другими навтоцами, способными действовать в акватории рек. Эти два тральщика могут представлять чуть ли не корабли уровня флагмана для этой флотилии, ибо больше ничего крупного у Украины не осталось. Вместе с тем, эти корабли ни коим образом не могут попасть в Черное море, за исключением их отправки по речным шлюзовым системам Европы. Немцы в период Второй мировой войны не могли завести сюда ни боевые корабли, ни подводные лодки, но доставляли их разными путями – на трейлерах, потом спускали в воды Дуная, и они приходили в Констанцу… Сегодня позиция Турции жесткая – с февраля прошлого года они не пропускают боевые корабли – ни наши в Средиземное море, и то же самое, они не пропускают боевые корабли нечерноморских государств в Черное море. Поэтому никак через черноморские проливы эти два тральщика в обозримой перспективе попасть не могут», – считает Горбачев.