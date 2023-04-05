Передать всем бойцам на передовой! – украинцы начиняют взрывчаткой пачки сигарет и травят колодцы

Украинские источники публикуют ролик, где отступающий с позиций на Донбассе нацист ВСУ хвастается, как начиняет взрывчаткой детскую игрушку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин призывает бойцов к предельной осторожности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания. Командиры обязаны обеспечить свои подразделения всем необходимым самостоятельно! В этом деле нет никаких логистических и организационных проблем. Но это вопрос здоровья и жизни наших бойцов», – написал в своём канале Рогозин.

Также он категорически призвал не употреблять воду из колодцев.

«С местным населением обеих освобожденных областей взаимодействовать, помогать гуманитаркой и пр., но ничего у него не покупать! Ничего!

Берегите себя! Небоевые потери за счет халатности и несоблюдения элементарных правил в работе с населением ничем оправданы быть не могут», – добавил Рогозин.