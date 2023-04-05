Передать всем бойцам на передовой! – украинцы начиняют взрывчаткой пачки сигарет и травят колодцы

Сергей Вредников.  
05.04.2023 16:24
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинские источники публикуют ролик, где отступающий с позиций на Донбассе нацист ВСУ хвастается, как начиняет взрывчаткой детскую игрушку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин призывает бойцов к предельной осторожности.

Украинские источники публикуют ролик, где отступающий с позиций на Донбассе нацист ВСУ хвастается, как...

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«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания. Командиры обязаны обеспечить свои подразделения всем необходимым самостоятельно! В этом деле нет никаких логистических и организационных проблем. Но это вопрос здоровья и жизни наших бойцов», – написал в своём канале Рогозин.

Также он категорически призвал не употреблять воду из колодцев.

«С местным населением обеих освобожденных областей взаимодействовать, помогать гуманитаркой и пр., но ничего у него не покупать! Ничего!

Берегите себя! Небоевые потери за счет халатности и несоблюдения элементарных правил в работе с населением ничем оправданы быть не могут», – добавил Рогозин.

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