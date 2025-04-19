«Переговорный» март спровоцировал резкий рост контрактов в ВС РФ – эксперт

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В то время, как у ВСУ отмечается серьёзная нехватка личного состава, в ВС РФ наблюдается резкий рост заключения контрактов на службу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал данные СМИ о сокращении на Украине срока подготовки в ВСУ.

«Опять снизили до 1 месяца (не для всех военно-учётных специальностей, я сразу скажу), но это чёткое свидетельство того, что военнослужащих на фронте не хватает, и они сокращают сроки обучения новобранцев. Это чётко свидетельствует о серьёзной нехватке личного состава», – сказал Ширяев.

Он указал на увеличение количества заключённых контрактов в РФ.