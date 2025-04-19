«Переговорный» март спровоцировал резкий рост контрактов в ВС РФ – эксперт

Максим Столяров.  
19.04.2025 20:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 599
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В то время, как у ВСУ отмечается серьёзная нехватка личного состава, в ВС РФ наблюдается резкий рост заключения контрактов на службу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, как у ВСУ отмечается серьёзная нехватка личного состава, в ВС РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал данные СМИ о сокращении на Украине срока подготовки в ВСУ.

«Опять снизили до 1 месяца (не для всех военно-учётных специальностей, я сразу скажу), но это чёткое свидетельство того, что военнослужащих на фронте не хватает, и они сокращают сроки обучения новобранцев. Это чётко свидетельствует о серьёзной нехватке личного состава», – сказал Ширяев.

Он указал на увеличение количества заключённых контрактов в РФ.

«С начала марта количество контрактов, ежесуточно заключаемых в России, увеличилось с 700-800 до 1200, то есть резко увеличилось. Это всё связано, на мой взгляд, с тем, что именно в этот период среди российских граждан пошли разговоры о том, что, вполне возможно, скоро будет перемирие, а вслед за ним прекращение вооружённого конфликта.

Тогда как раз пик был дипломатической, медийной активности, и это, видимо, на людей повлияло. Появилось много таких, которые решили, что можно заключить контракт, получить серьёзные подъёмные деньги, и после этого ждать окончания конфликта и вернуться домой. Но, посмотрим, прав ли я. Это будет видно в мае-июне только лишь», – объяснил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить