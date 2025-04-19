«Переговорный» март спровоцировал резкий рост контрактов в ВС РФ – эксперт
В то время, как у ВСУ отмечается серьёзная нехватка личного состава, в ВС РФ наблюдается резкий рост заключения контрактов на службу.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он прокомментировал данные СМИ о сокращении на Украине срока подготовки в ВСУ.
«Опять снизили до 1 месяца (не для всех военно-учётных специальностей, я сразу скажу), но это чёткое свидетельство того, что военнослужащих на фронте не хватает, и они сокращают сроки обучения новобранцев. Это чётко свидетельствует о серьёзной нехватке личного состава», – сказал Ширяев.
Он указал на увеличение количества заключённых контрактов в РФ.
«С начала марта количество контрактов, ежесуточно заключаемых в России, увеличилось с 700-800 до 1200, то есть резко увеличилось. Это всё связано, на мой взгляд, с тем, что именно в этот период среди российских граждан пошли разговоры о том, что, вполне возможно, скоро будет перемирие, а вслед за ним прекращение вооружённого конфликта.
Тогда как раз пик был дипломатической, медийной активности, и это, видимо, на людей повлияло. Появилось много таких, которые решили, что можно заключить контракт, получить серьёзные подъёмные деньги, и после этого ждать окончания конфликта и вернуться домой. Но, посмотрим, прав ли я. Это будет видно в мае-июне только лишь», – объяснил эксперт.
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