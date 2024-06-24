Переговоров между Киевом и Москвой не будет – Бондаренко

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Никаких реальных переговоров между Киевом и Москвой не будет – обсуждать прекращение войны Россия будет с США.

Об этом в интервью киевскому журналисту Руслану Бортнику заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия пытается показать для внутреннего потребления, что главный враг находится не в Киеве, а в Вашингтоне, в Лондоне. Там находится главный противник, от него исходит смертельная опасность. Украину мы освобождаем, братьев украинцев… считают в Москве. А главные мобилизационные действия направлены на то, чтобы противостоять НАТО, сильному противнику, который вот-вот может включиться в войну», – отметил Бондаренко.

«И когда меня спрашивают о переговорах между Украиной и Россией – а не будет их, этих переговоров. Будет имитация переговорного процесса. Основной переговорённый процесс в этой войне будет вестись между Москвой и Вашингтоном. И по результатам этих переговоров уже будет определяться мир на Украине», – добавил эксперт.